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Emily Ratajkowski tül takımıyla sokağa çıktı, herkes ona baktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 09:55 | Son Güncelleme

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü model Emily Ratajkowski, tül elbisesiyle yemeğe çıktı. Ünlü modeli bu halde görenler gözlerini kıyafetten alamadı.

Bir kaç gün önce 29 yaşına basan Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, kocası Sebastian Bear-McClard ile New York'ta yemeğe çıktı.

EmilyRatajkowski, tüm vücut hatlarını ve iç çamaşırlarını gösteren tül elbisesi ile gören herkesin kendisine dönüp tekrar bakmasına sebep oldu. Emily, kocasına ile yemeğe çıkmadan kısa bir süre önce dışarıda giydiği elbisesi ile evinde kalçalarını yukarı kaldırarak çektiği fotoğrafı paylaştı.

Sosyal medya üzerinden genellikle iç çamaşırlarını gösterecek kadar ince elbiseler ile çektiği fotoğrafları paylaşan Emily Ratajkowski, kendisi gibi aktör olan kocası ile mayıs ayından beri Los Angeles'teki evinde karantinada kalıyordu.

Ratajkowski kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, esmer olduğunu ve bu imajını değiştirmek için sarışın olmaya karar verdiğini açıklamıştı ve sarıya boyadığı saçları ile fotoğraf paylaşıp kısa süre içinde milyonlarca beğeni almıştı.

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