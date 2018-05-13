MAGAZİN

Emily Ratajkowski yine şaşırtmadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2018 13:57 | Son Güncelleme

Şu sıralar 2 milyon dolara aldığı yeni eviyle gündem olan Amerikalı model Emily Ratajkowski, yaptığı paylaşımlarla hayranlarını yine mest etti

Emily Ratajkowski yine şaşırtmadı!

Emily Ratajkowski, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla yine yürek hoplattı desek yanlış olmaz.

Amerikalı model, önce kendi yarattığı markanın reklamını yaptı.

"Yaza hazırız" notuyla paylaşım yapan Emily, kendi tasarladığı seksi mayo ile denize doğru yürürken bir videosunu paylaştı.

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Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği 5 saniyelik video, kısa zamanda 3 buçuk milyon kez izlendi. Emily'nin seksi videosu, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

26 yaşındaki Ratajkowski, daha sonra da üstsüz bir fotoğrafını paylaşarak hayranlarını yine şaşırtmadı.

GÖĞÜSLER KOMİK!

Güzel model Marie Claire dergisinin İngiliz edisyonunun haziran sayısına kapak oldu.

Ratajkowski, dergiye verdiği röportajda göğüsleriyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Emily, "Göğüsler komik olabiliyor. Bazen göğüslerim acıyor bazense beni en güçlü hissettiren yerim olup çıkıyorlar. Seksapelliğimin anahtarı onlar..." diye konuştu.

Emily Ratajkowski, yapımcı Sebastian Bear-McClard ile şubat ayında New York'ta evlenmişti.


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