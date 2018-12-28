Emina Jahovic: Evlenmeyi düşünmüyorum

Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitiren model ve şarkıcı Emina Jahovic, Sırbistan'daki bir dergiye kapak oldu. Boşanma sonrası kendinden 18 yaş büyük Sadettin Saran'la aşk yaşamaya başlayan 36 yaşındaki Sırp şarkıcı, Saran'ı üzecek açıklamalar yaparak yeni bir evlilik istemediğini söyledi.

"BOŞANMIŞ ANNE OLARAK..."

İki çocuk annesi Jahovic, "Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır. Boşanmış bir anne olarak neden tekrar evliliğe 'evet' diyeyim ki!" diyerek herkesi şaşırttı.

"MUSTAFA'YLA MAL PAYLAŞIMI YAPMADIK"

Mustafa Sandal'la aldıkları boşanmanın kararını acı bir durum olduğunu söyleyen Sırp şarkıcı, "Boşanırken mal paylaşımı yapmadık. Her şeyimiz çocuklarımızın' dedi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Cansu Taşkın, katıldığı 2. Sayfa programında Mustafa Sandal'ın, boşandıktan hemen sonra Saadettin Saran'ın da kendisine bir dönem mesaj attığını söylemişti.

