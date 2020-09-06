Emina Jahovic görüntülenmemek için çok çabaladı ama...

Nişantaşı’nda bir estetik merkezine giden Emina Jahovic, muhabirlerin kendisini kapıda beklediğini öğrenince film gibi senaryo yazdı. Jahovic, şoförüne, estetik merkezi çalışanları aracılığıyla mekanın arka kapısına gitmesini söyledi. Şoför ise gazetecilere, "Yemek yemeye gidiyorum. Emina Hanım iki saatten önce çıkmaz" diyerek, mekan önünden uzaklaştı.

tv100'ün haberine göre; birkaç dakika sonra kendi aracıyla estetik merkezinin önünden geçen Jahovic’in, yüzüne yaptırdığı işlemler sonrası görüntü vermemek için böyle bir taktik uyguladığı ortaya çıktı.

Aracıyla hızlı bir şekilde uzaklaşan şarkıcı, yolculuk sonrası tekrar Etiler’de bir site önünde görüntülendi.

Site girişimde güvenlik görevlileri tarafından tanınmayan Jahovic, araç içerisinde görüntülenmeye başlayınca suratını gizlemeye çalışsa da sonunda pes etti.

Ünlü şarkıcı, siteye giriş yapmak için telefonla görüşüp, site içerisinde oturan kişiden yardım istedi. Şoförü ise gazetecilere tepki göstererek, "Emina Hanım'ı çekemezsiniz" dedi.



