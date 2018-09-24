MAGAZİN

Emina Jahovic 'Mustafa dostum' dedi ve...

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

2008’de evlendiği Mustafa Sandal’dan 3 ay önce boşanan Emina Jahovic, CNN Türk’teki ‘Şeffaf Oda’ programına katıldı. Özel hayatına dair açıklamalar yapan Jahovic, 'Mustafa ile aşkımız bitti, dostluğumuz devam ediyor' dedi.

Emina Jahovic 'Mustafa dostum' dedi ve...

İşte Emina Jahovic'in açıklamalarından satır başları...

Emina, “Mustafa ile dostluğumuz devam ediyor. Aşk bitti, saygı ve sevgi kaldı. Biz güzel bir evlilik geçirdik.

'MUSTAFA, HAYATIMIN EN ÖNEMLİ ERKEKLERİNDEN BİRİ'

Mustafa hayatımın en önemli erkeklerinden biri olarak kalacak” diye konuştu.

Öte yandan, şu sıralar Emina Jahovic'in iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşadığı konuşuluyor. İkili bu iddiayı hiç doğrulamadı ancak yalanlamadı da.

5ba8711918c7731718ce71fa

Geçen günlerde Sadettin Saran'ın paylaştığı bu fotoğraf ise aşk iddialarını daha da güçlendirdi. Sadettin Saran, fotoğraftaki kadının Emina Jahovic olduğunu ileri süren yorumlar üzerine fotoğrafın altına ''Kızım'' notunu ekleyip daha sonra da bu paylaşımı silmişti.

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki nasıl olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki nasıl olur?
Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!
Demet Akalın, Bandırma Kuşcenneti Festivali'nde 40 bin kişiye konser verdiDemet Akalın, Bandırma Kuşcenneti Festivali'nde 40 bin kişiye konser verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emina sandal Emina Jahovic mustafa sandal Sadettin Saran

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle yakalandı

Dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle yakalandı

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz evlendi

Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz evlendi

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuba Ekinci sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi!

Tuba Ekinci sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi!

İrem Derici konser sonrası paylaştı! 'Çok güzelim'

İrem Derici konser sonrası paylaştı! 'Çok güzelim'

Derin Talu'nun 2 yıl önceki hali şoke etti

Derin Talu'nun 2 yıl önceki hali şoke etti

Demet Özdemir: 'İlişkimizin ömrü bu kadarmış'

Demet Özdemir: 'İlişkimizin ömrü bu kadarmış'

Gökçe Bahadır çatı katına servet ödedi!

Gökçe Bahadır çatı katına servet ödedi!

İrem Sak ve Orkun Işıtmak aşk mı yaşıyor?

İrem Sak ve Orkun Işıtmak aşk mı yaşıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.