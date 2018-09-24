Emina Jahovic 'Mustafa dostum' dedi ve...

İşte Emina Jahovic'in açıklamalarından satır başları...

Emina, “Mustafa ile dostluğumuz devam ediyor. Aşk bitti, saygı ve sevgi kaldı. Biz güzel bir evlilik geçirdik.

'MUSTAFA, HAYATIMIN EN ÖNEMLİ ERKEKLERİNDEN BİRİ'

Mustafa hayatımın en önemli erkeklerinden biri olarak kalacak” diye konuştu.

Öte yandan, şu sıralar Emina Jahovic'in iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşadığı konuşuluyor. İkili bu iddiayı hiç doğrulamadı ancak yalanlamadı da.

Geçen günlerde Sadettin Saran'ın paylaştığı bu fotoğraf ise aşk iddialarını daha da güçlendirdi. Sadettin Saran, fotoğraftaki kadının Emina Jahovic olduğunu ileri süren yorumlar üzerine fotoğrafın altına ''Kızım'' notunu ekleyip daha sonra da bu paylaşımı silmişti.



