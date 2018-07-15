MAGAZİN

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

Haziran ayının ilk haftasında Mustafa Sandal ileyaklaşık 10 yıldır süren evliliğini sonlandıran Emina Jahovic, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

Evli kaldıkları yıllar boyunca magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Emina ve Mustafa Sandal ikilisi yaklaşık on yıl süren beraberlik ve iki de çocuğun ardından geride bıraktığımız haziran ayında evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

İkili boşanma nedenleri hakkında konuşmak istemezken, yaşanan ayrılık sonrasında her iki taraf da sanki bir şey olmamışcasına kendi dünyasına döndü. Mustafa Sandal bu süre zarfında ‘Reset’ aldı şarkısını piyasaya sürerken Emina Jahovic de İstanbul’daki işlerini devam ettiriyor ve kimi zaman da çocuklarıyla birlikte geçirdiği keyifli vakitlerden paylaşımlarda bulunuyor.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE KALINCA…

Emina geride bıraktığımız gün bunların dışında bir selfie paylaştı ve aracının içinde çektiği bir kareyi hayranlarına ulaştırdı. Giyim kuşamından bir davete gittiği belli olan Emina, ‘Şehirde seyahat’ notuyla paylaştığı karesine çok sayıda beğeni yorumu alırken kimi takipçileri de Emina’nın bu tarz selfielerle kendisine olan ilgiyi sıcak tutmaya çalıştığını söyleyerek onu eleştirdi.

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Emina Jahovic emina sandal

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