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Emina Jahovic yeni yıla eski eşi Mustafa Sandal’la girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 13:46 | Son Güncelleme

Emina Jahovic ve Mustafa Sandal boşanmış olsalar da çocukları için sık sık birlikte vakit geçiriyorlar. Ünlü ikili yeni yıl planlarını da yine birlikte yaptı.

Emina Jahovic yeni yıla eski eşi Mustafa Sandal’la girecek

Popçu Mustafa Sandal'ın eski eşi Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği AVM'de bir restoranda toplantı yapan Jahovic, daha sonra yakın arkadaşıyla buluşup akşam yemeği yeyip keyifli vakit geçirdi.

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Jahovic, "Kendi makyaj ürünümü çıkarmak için kolları sıvadım. ‘Yamina’ adında çıkaracağım ürünler, bir çok kozmetik mağazalarında da satışı başlayacak. Aynı zamanda internet satışlarımızda olacak. Çok heyecanlıyım aylardır koşturuyorum. Umarım beklediğim gibi olur" dedi.

"Yılbaşı için herhangi bir planınız var mı" sorusuna ise, "Yılbaşında eski eşim Mustafa Sandal ve çocuklarım ile birlikte evimizde yeni yıla gireceğiz. İkimiz de sahne tekliflerini geri çevirip, böyle bir karar aldık" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Emina Jahovic Mustafa Sandal ve Emina Jahovic

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