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Emina Sandal; 'Çocuk tecavüzcüleri idam edilmesin...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2018 12:40 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız hafta için kocası Mustafa Sandal'dan boşanacağını açıklayan Emina Sandal, sosyal medya hesabından çocuk istismarcılarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Emina Sandal; 'Çocuk tecavüzcüleri idam edilmesin...'

Çocuk istismarıyla ilgili açılan ‘Çocuk susar sen susma’ başlığı altında birleşen ünlü isimler, yaşananlarla ilgili yaptıkları paylaşımlarla kitleleri bu konu hakkında duyarlı olmaya davet ederken pek çok isim de bunu yapan insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Büyük bir çoğunluk çocuklara tecavüz edenlerin idam edilmesi gerektiğini savunurken, Emina Sandal çocuk tecavüzcüleriyle ilgili idam dışında bir ceza önerisinde bulundu. Tecavüzcülerin idam edilmek yerine bu acıyı yaşayan ailelere verilmesi gerektiğini savunan Emina hesabından şunları yazdı:

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emina sandal çocuk istismarı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
harfi harfine katılıyorum
doğru söylemiş
Bu kadar basit.. !!!
Aha tamam otorite konuşmuş.
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