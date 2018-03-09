MAGAZİN

Emina Sandal'dan 230 bin liralık eve 2 milyonluk tadilat!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2018 09:45 | Son Güncelleme

Emina Jahovic (Sandal), eşi Mustafa Sandal'dan boşanma kararının ardından bu kez, memleketi Sırbistan'da doğduğu eve yaptığı harcama ile gündemde...

Emina Sandal'dan 230 bin liralık eve 2 milyonluk tadilat!

Bülent Cankurt bugün Günaydın'daki köşesinde Emina Sandal'ın Novi Pazar şehrindeki aile yadigarı evine yaptırtığı tadilatı yazdı.

İşte o yazı:

"Mustafa-Emina Sandal çiftinin 10 yıllık evliliğinin çatırdamasıyla ilgili, ihanet de dahil olmak üzere pek çok rivayet ortaya atılmıştı. Bense bu evliliğin bitme nedeninin, Emina Sandal'ın müsrifliği olduğunu geçtiğimiz Aralık ayında yazmıştım. Çünkü çifte yakın isimler, Emina Sandal'ın Çubuklu Vadi Evleri'ndeki villalarını neredeyse her yıl yeni baştan dekore ettirdiğini, Mustafa Sandal'ın da eşinin müsrifliğinden bıktığını söylemişti.

EVE SPA BİLE YAPTIRMIŞ!

Bu söylentiyi destekleyen yeni bilgiler kulağıma geldi ve artık bu evliliğin kesinlikle para yüzünden bittiğine inandım.

Öğrendim ki; daha boşanmadan kızlık soyadını kullanmaya başlayan Emina Jahovic, bir süre önce Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde doğduğu evi baştan sona yeniletmiş. Daha doğrusu, neredeyse baştan inşa ettirip malikaneye çevirtmiş. Eve SPA, yüzme havuzu ve çocuklar için büyük bir oyun alanı yaptırmış. Bunun için de yaklaşık 500 bin Euro harcamış!

Bu arada yaklaşık 90 bin nüfusa sahip, klasik bir Anadolu şehrinden pek farkı olmayan Novi Pazar'da en pahalı evin 50 bin Euro civarında olduğu söyleniyor.

Emina Jahovic'in müsrifliğine, varın siz karar verin. Bu arada bütün bu bilgileri öğrendiğim Sırp arkadaşımın söylediğine göre, Novi Pazar'dakiler, 'Emina, bu parayla parti kursaydı hükümet ortağı olurdu' yorumu yapıyormuş!!!"

SON 24 SAATTE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emina sandal mustafa sandal

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Cem Uzan'dan Abdullah Gül'e flaş tepki!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!

Ve Erdoğan devreye girdi

Ve Erdoğan devreye girdi

Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi

Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Barcelona, Juventus ve Dortmund Berke Özer'in peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şükran Ovalı'ya çirkin yorum!

Şükran Ovalı'ya çirkin yorum!

Kadın yürüyüşünde Hülya Avşar'a pankartlı tepki

Kadın yürüyüşünde Hülya Avşar'a pankartlı tepki

Sanatçı Ferhat Tunç'un kız kardeşi hayatını kaybetti

Sanatçı Ferhat Tunç'un kız kardeşi hayatını kaybetti

'Bizimkiler' dizisinin oyuncularına ne oldu

'Bizimkiler' dizisinin oyuncularına ne oldu

Afra Saraçoğlu'nun kaprisi set arkadaşlarını yıldırdı

Afra Saraçoğlu'nun kaprisi set arkadaşlarını yıldırdı

Manuş Baba böyle itiraz etti

Manuş Baba böyle itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.