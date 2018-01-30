Emina Sandal'dan çocuk itirafı!

Sık sık boşanacak haberleriyle gündeme gelen Mustafa Sandal ve eşi Emina Sandal şu sıralar çocuklarıyla beraber Avusturya'da tatil yapıyor.

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic 2008’de nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle adından söz ettiren çiftin arası geçtiğimiz aylarda açıldı ve Mustafa Sandal evi terk etti.

Çift “Sorunlarımız var” dese de birbirlerinin doğum günlerini sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi. Geçen hafta aynı gün yeni şarkılarını duyurmaları ise “Ayrılığı reklam için kullandıkları” iddialarına neden oldu.

Emina Sandal dün Instagram hesabından, poz verdiği Sırp dergisi Gloria’nın kapağını paylaştı. Derginin içindeki haberde ise şöyle yazıyordu: “Boşanacakları söylentilerine rağmen Emina Jahoviç geçtiğimiz günlerde Londra’da, Türk pop yıldızı Mustafa Sandal ile evliliklerinin onuncu yılını kutladı.”

Emina Sandal dergiye “2 oğlumuz var. Üçüncüyü kız istiyoruz” açıklamasını yaptı.

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