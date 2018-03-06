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Emina Sandal koruma kararı çıkarttırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2018 09:56 | Son Güncelleme

Emina Sandal, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve kendisine yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasını talep etti

Emina Sandal koruma kararı çıkarttırdı

Emina-Mustafa Sandal çifti hakkında geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir iddia ortaya atılmış, Emina Sandal’ın eski sevgilisine döndüğü iddiaları gündeme taşınmıştı. Kendisi hakkında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri süren Emina Sandal, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu ve kendisine yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasını talep etti.

Sabah’ta yer alan habere göre mahkeme, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında ünlü şarkıcının talebini kabul etti ve kararın ihlal edilmesi durumunda ihlal eden kişi ya da kurumların tazyik hapsine çarptırılmasına karar verdi.

TAZYİK HAPSİ NEDİR?

Bir kimseyi bir işi yapmaya zorlamak için verilen bir yaptırımdır. Tazyik hapsi, TCK 50.madde uyarınca paraya ve diğer seçenek yaptırımlara çevrilemez. Tazyik hapsini gerektiren suç için öngörülen ceza, önödeme sınırları içinde kalsa bile ön ödemeye tabii olmaz.

Öte yandan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic geçen haftalarda ortak açıklama yapmış, 9 yıllık evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini duyurmuştu.

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