MAGAZİN

Emina Sandal'ın 36 bin TL’lik kürkü

MAGAZİN HABERLERİ | 29.12.2017 10:28 | Son Güncelleme 5 saat önce

Emina Sandal, Nişantaşı’ndan kendisine 36 bin TL'lik bir kürk mont aldı. Görenler, "Emina'nın müsrifliği devam ediyor" yorumlarında bulundu. Zira Mustafa ve Emina Sandal'ın lüks harcamaları nedeniyle boşanacakları konuşuluyor.

Emina Sandal'ın 36 bin TL’lik kürkü

Emina Sandal geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda girdiği lüks bir mağazadan 36 bin TL'lik kürk aldı. Mağaza çıkışında muhabirleri fark eden vemutsuz olan Emina, “Sıkıldım sizlerden, ne sizi görmek ne de konuşmak istiyorum!” dedi.

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GERGİN EMİNA: SIKILDIM SİZDEN
Diğer yandan dokuz yılı resmi, 14 yıldır birlikte olan ve mutlulukları örnek gösterilen Mustafa- Emina Sandal çifti boşanma aşamasında. Bunun sebebi olarak da Emina Sandal'ın müsrifliği gösteriliyor.

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PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Ayrıca Emina Sandal Instagram hesabından imalı paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. O paylaşımlardan birinde de; "Hayattaki en büyük hatalarımdan biri insanların onlara gösterdiğim sevginin aynısını bana göstereceklerine inanmak oldu." yazıyor.

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mustafa sandal emina sandal

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saçmalamış
boşan kurtul mustafa
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