MAGAZİN

Emine Ün'ün kızı boyunu geçti! Fotoğrafa beğeni yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2019 10:39 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşan eski manken Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Anne ve kızın fotoğraflarını görenler ise "ikizi mi, kızı mı?" sorusunu sordu.

Emine Ün'ün kızı boyunu geçti! Fotoğrafa beğeni yağdı

Eski manken Emine Ün'ün 2009 yılında boşandığı Emre Kınay'dan olan kızı Duru büyüdü.

Sosyal medyadan sık sık kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafları paylaşan Emine Ün'ün takipçileri ikilinin benzerliği karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

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Kızı Duru ile yurt dışı tatiline çıkan Emine Ün, sık sık Instagram hesabından paylaşım yapıyor. Anne kızın açık tenli olması ve göz renginin aynı olması ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Bazı sosyal medya kullanıcılara fotoğrafa 'Kızını değil ikiziniz gibi' yorumunda bulundu.

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Öte yandan 14 yaşındaki Duru'nun annesinin boyunu geçmesi de sosyal medya takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Emine Ün'ün kızı Emre Kınay'ın kızı duru kınay

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