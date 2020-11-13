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Eminönü’nde korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 07:05 | Son Güncelleme

Eminönü’nde gece saatlerinde cansız bir erkek bedeni park içerisinde bulunan bir ağaçta asılı halde bulundu. Kimliği belirsiz kişinin cesedi olay yerinde yapılan inceleme sonrası Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Eminönü’nde korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

Olay, gece saat 04:00 sıralarında Fatih Eminönü’nde bulunan Sirkeci Parkı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişiye ait cansız bir bedeni park içerisindeki ağaçta asılı halde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri park ve çevresini şeritlerle kapatırken sağlık ekipleri asılı halde bulunan kişi üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin erkek cesedi üzerinde yapmış olduğu çalışma sonrası kaldırılan cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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(İHA)

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