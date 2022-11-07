Emir Can İğrek'in sevgilisi de tanıdık çıktı! Görenin nutku tutuldu

Facia, Nalan, Beyoğlu ve Kor gibi şarkılarla büyük bir hayran kitlesi kazanan ünlü şarkıcı Emir Can İğrek'in sahne dışındaki yaşamı merak konusu oldu.

Aslen Tekirdağlı olan Emir Can İğrek, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mühendislik okuduğu yıllarda Nazım Hikmet Akademisi'ne kaydoldu. Emir Can İğrek, burada şan ve solfej eğitimi aldı.

2018 yılında ilk albümünü yayınlayan Emir Can İğrek, 'Nalan' şarkısıyla bir anda Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.

Besteleriyle gönülleri fetheden ünlü şarkıcının özel hayatı merak edildi.

Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre Emir Can İğrek, bir süredir fenomen İrem Yalçınkaya ile aşk yaşıyor.

Instagram'da 100 binden fazla takipçisi bulunan İrem Yalçınkaya, birçok marka ile işbirliği yapıyor.

Güzelliğiyle büyük beğeni toplayan İrem Yalçınkaya, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

21 yaşındaki İrem Yalçınkaya, eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nde sürdürüyor.



