Mynet Trend
  3. Emir'in yolu: Eşi ve 2 kızı firarda

Emir'in yolu: Eşi ve 2 kızı firarda

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum'un ilk eşi Randa el Benna, 1970'lerde boşanmasının ardından kızı Manal'ı görmesine bir daha izin verilmediğini söyledi.

Emir'in yolu: Eşi ve 2 kızı firarda

Benna, İngiltere'de yayımlanan Times gazetesine verdiği röportajda, Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum'la kısa süren evliliği ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Lübnan asıllı Benna, Maktum'la 1972'de 16 yaşındayken Beyrut'ta tanıştıklarını, evlendikten sonra bir süre Londra'da yaşadıklarını, ardından da "her yerin çöl olduğu" Dubai'ye gittiklerini söyledi.

"CEZAM ONU GÖRMEMEK"

Açık sözlülüğünün "zor ve inatçı" Emir'i kızdırdığını kaydeden Benna, "(Boşanma) Kararı aldım ve şimdi Manal'ı göremiyorum. Nasıl göründüğünü bilmiyorum. İzin verilmiyor çünkü ayrılmak isteyen bendim. Yani cezam onu görememek." dedi.

Emir'in kendisini kızını görmekten mahrum ettiği gibi torunlarıyla da görüşmesine izin vermediğini söyleyen Benna, "Bu, haksızlık, gerçekten haksızlık. Tüm bunların sebebi, ayrılma ve özgür olma kararını almam. Neden özgür olmak istediğimi merak ediyorsunuz. Bakın, bana nelere mal oluyor?" diye konuştu.

BEYZBOL SOPASIYLA DAYAK YEDİ

Benna, 2005 yılında gizlice Manal'ın düğününe gitmeyi planlarken Beyrut'ta bir adamın beyzbol sopalı saldırısına uğradığını, kafasına 27 dikiş atıldığını ve 4 omurunun kırıldığını da anlattı.

Hastanede uyandığında Emir'i başucunda gördüğünü ve korktuğunu belirten Benna, Emir'in ise saldırıda rolü olduğunu inkar ettiğini söyledi.

"BU CEZAYI HAK ETMEK İÇİN NE YAPTIM?"

Emir'in, kaçmaya çalışırken yakalanan ve kendisinden bir daha haber alınamayan kızı Latife'nin durumunun kendisini üzdüğünü kaydeden Benna, "Latife'nin hikayesi ortaya çıktığında ona birçok kez mesaj attım. 'Sen babasın. Bunu yapamazsın. O senin bir parçan' dedim. Hiç cevap vermedi." diye konuştu.

Açıklamalarının olası yansımalarından korktuğunu anlatan Benna, "Bu cezayı hak etmek için ne yaptım? Bana kızımı gösterirse, her şeyi geri ödemiş olacak. Sadece ona (Manal) asarılmak." dedi.

BAE Başbakan Yardımcısı Mansur bin Zayid Al Nahyan'la evli olan Manal, ülkenin en önemli kadınları arasında gösteriliyor.

EŞİ KAÇTI, KIZLARINDAN HABER ALINAMIYOR

Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum'un kızı Şemse, 2000 yılında Londra'da tatildeyken kaçmış ancak daha sonra Cambridge kentinde bulunarak zorla Dubai'ye götürülmüştü.

Şemse'nin kardeşi Latife de geçen yıl, ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanmış ve daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Latife, yakalanması durumunda yayınlanmasını istediği videoda, 16 yaşında da kaçma girişiminde bulunduğunu ancak sınırda yakalanarak 3 yıl hapiste tutulduğunu ve işkenceye maruz kaldığını söylemişti.

Latife, videoda ablası Şemse'nin yakalandıktan sonra Dubai'de tıbbi bir hapishanede tutulduğunu, hemşirelerin sürekli olarak onu izlediğini de belirtmişti.

Emir'in eşi Prenses Haya da sene başında Dubai'den kaçarak Londra'ya yerleşmişti. Hayatından endişe ettiğini söyleyen Prenses Haya, çocuklarının velayetini almak istiyor.

İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü
'Üçlü ilişki' sosyal medyaya damga vurdu!'Üçlü ilişki' sosyal medyaya damga vurdu!
Balayı dehşete döndü! Damadın yüzde 80'i... Balayı dehşete döndü! Damadın yüzde 80'i...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emir katara birleşik arap emirlikleri raşid al maktum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kuvvetli yağış ve kar geliyor...

Kuvvetli yağış ve kar geliyor...

Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme

Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Renkli anlar! Atmacaya hesap sordu

Renkli anlar! Atmacaya hesap sordu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu BAE emirinin Birde Fötr Şapkalı "Devrimci" fotosu vardı.. Keşke Onu paylaşsaydınız.. CHP nin Kıbrıs ve Libya meselesinde neden Yunanistan İsrail Mısır Suud ABD AB ve Kıbrıs Rum kesimi ve BAE ile birlikte Hareket ettiğini anlamak güç değil.. Hepsi "Devrimci"
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Üçlü ilişki' sosyal medyaya damga vurdu!

'Üçlü ilişki' sosyal medyaya damga vurdu!

Balayı dehşete döndü! Damadın yüzde 80'i...

Balayı dehşete döndü! Damadın yüzde 80'i...

Yüzlercesi ormana bırakılmış! Gizemi çözülemedi

Yüzlercesi ormana bırakılmış! Gizemi çözülemedi

Babasını ters köşe yaptı! Kötü hediyeye verdiği tepki viral oldu

Babasını ters köşe yaptı! Kötü hediyeye verdiği tepki viral oldu

Doktorlar inanamadı! Tam 9.5 kilo ağırlığında

Doktorlar inanamadı! Tam 9.5 kilo ağırlığında

İnanılmaz! 57 yıl sonra ilginç yasak kalkıyor

İnanılmaz! 57 yıl sonra ilginç yasak kalkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.