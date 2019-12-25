Emir'in yolu: Eşi ve 2 kızı firarda

Benna, İngiltere'de yayımlanan Times gazetesine verdiği röportajda, Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum'la kısa süren evliliği ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Lübnan asıllı Benna, Maktum'la 1972'de 16 yaşındayken Beyrut'ta tanıştıklarını, evlendikten sonra bir süre Londra'da yaşadıklarını, ardından da "her yerin çöl olduğu" Dubai'ye gittiklerini söyledi.

"CEZAM ONU GÖRMEMEK"

Açık sözlülüğünün "zor ve inatçı" Emir'i kızdırdığını kaydeden Benna, "(Boşanma) Kararı aldım ve şimdi Manal'ı göremiyorum. Nasıl göründüğünü bilmiyorum. İzin verilmiyor çünkü ayrılmak isteyen bendim. Yani cezam onu görememek." dedi.

Emir'in kendisini kızını görmekten mahrum ettiği gibi torunlarıyla da görüşmesine izin vermediğini söyleyen Benna, "Bu, haksızlık, gerçekten haksızlık. Tüm bunların sebebi, ayrılma ve özgür olma kararını almam. Neden özgür olmak istediğimi merak ediyorsunuz. Bakın, bana nelere mal oluyor?" diye konuştu.

BEYZBOL SOPASIYLA DAYAK YEDİ

Benna, 2005 yılında gizlice Manal'ın düğününe gitmeyi planlarken Beyrut'ta bir adamın beyzbol sopalı saldırısına uğradığını, kafasına 27 dikiş atıldığını ve 4 omurunun kırıldığını da anlattı.