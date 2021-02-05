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Emma Corrin, Lady Diana rolünden sonra rotayı başka yöne çevirdi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 05.02.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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Emma Corrin, Lady Diana rolünden sonra rotayı başka yöne çevirdi

Genç oyuncu Emma Corrin, başrollerini Harry Styles ile paylaşacağı Amazon'un romantik draması 'My Policeman'da boy gösterecek.

Harry Styles ve Emma Corrin, Amazon'un yaklaşmakta olan romantik draması 'My Policeman'da oyunculuk becerileriyle hayranlarını büyülemeye hazırlanıyor.

27 yaşındaki eski One Direction şarkıcısı, Bethan Roberts'ın 2012 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan filmde itibarlı polis memuru Tom'u canlandıracak.

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Lady Diana rolüyle Altın Küre ve Screen Actors Guild Award'a aday gösterilen The Crown'un oyuncusu Emma Corrin, romantik gerilim filminde Styles'ın eşi Marion olarak görülecek.

Emma Corrin, Diana'yı kraliyet dramasında canlandırdıktan sonra tanınan bir isim haline geldi, Harry Styles ise Christopher Nolan'ın 2017 savaş filmi Dunkirk ile ilk oyunculuğunu yaptı ve aynı zamanda Olivia Wilde'ın psikolojik gerilim filmi Don't Worry Darling'de boy gösterecek.

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