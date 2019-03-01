Emmanuel Eboue çocukluk aşkıyla dünya evine girecek

Galatasaray'ın eski futbolcularından Emmanuel Eboue evlilik kararı aldı. Bir süre önce yaşadığı psikolojik sorunlar ve ekonomik problemlerle gündeme gelen ve sarı kırmızılı camia tarafından kendisine destek verilen eski futbolcu, ülkesinde çocukluk aşkıyla evlenecek.

EBOUE EVLİLİK KARARI ALDI

Fildişi Sahilli futbolcu, bir süre önce vergi borcunu ödeyemediği için sorunlar yaşadığı ve maddi problemler nedeniyle zorlu günler geçirdiği belirtilmişti. Fatih Terim tarafından İstanbul'a getirtilen ve Hasan Şaş ile Ümit Davala ile görüşen Emmanuel Eboue, sarı kırmızılı kulüp için Afrika'da futbolcu izleme görevini sürdürüyordu.

Afrika basınında yer alan habere göre, Eboue sürpriz bir karar alarak çocukluk aşkıyla dünya evine girecek. Eboue'nin düğünü 2 Mart Cumartesi günü Abidjan kentinde yapılacak.

(FutbolArena)

