Emrah 1 milyon TL'lik teklifi geri çevirdi!

Yılbaşı sahnesi için istenen astronomik ücretlerle dudak uçuklatan ünlü isimlerin aksine, uzun yıllardır teklifleri geri çeviren Emrah, geleneğini yine bozmadı.

Milliyet'in haberine göre, 10 yılı aşkın süredir yılbaşında konser vermeyen şarkıcı, 2018’e girerken sahnede olması için gelen son teklifi de geri çevirdi. Şarkıcıya, Avusturya’nın başkenti Viyana’da özel bir şirketin düzenleyeceği yılbaşı kutlaması için teklif götürüldüğü öğrenildi.

Bir gece için 250 bin Euro (1.128 milyon TL) önerilen Emrah, yılbaşını ailesiyle baş başa kutlamak istediğini dile getirerek, astronomik teklifi kabul etmedi. 2014 yılında Sibel Kirer’le nikah masasına oturan şarkıcının, Elyasa adında bir oğlu, Eleysa isimli de bir kızı bulunuyor.

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