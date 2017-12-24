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Emrah 1 milyon TL'lik teklifi geri çevirdi!

MAGAZİN HABERLERİ | 24.12.2017 09:42 | Son Güncelleme 5 saat önce

Ünlü şarkıcı Emrah, yılbaşında Viyana’da sahne alması için teklif edilen 1 milyon 128 bin TL’yi ailesiyle bir arada olmak için reddetti.

Emrah 1 milyon TL'lik teklifi geri çevirdi!

Yılbaşı sahnesi için istenen astronomik ücretlerle dudak uçuklatan ünlü isimlerin aksine, uzun yıllardır teklifleri geri çeviren Emrah, geleneğini yine bozmadı.

Milliyet'in haberine göre, 10 yılı aşkın süredir yılbaşında konser vermeyen şarkıcı, 2018’e girerken sahnede olması için gelen son teklifi de geri çevirdi. Şarkıcıya, Avusturya’nın başkenti Viyana’da özel bir şirketin düzenleyeceği yılbaşı kutlaması için teklif götürüldüğü öğrenildi.

Bir gece için 250 bin Euro (1.128 milyon TL) önerilen Emrah, yılbaşını ailesiyle baş başa kutlamak istediğini dile getirerek, astronomik teklifi kabul etmedi. 2014 yılında Sibel Kirer’le nikah masasına oturan şarkıcının, Elyasa adında bir oğlu, Eleysa isimli de bir kızı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
emrah Sibel Kirer

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yalan Haber emrah gibi cimri adam bir milyonu reddedecek gözümle görsem inanmam
Hayırdır emmi sen paraya hayır diyemezsin sesinmi kısıldı
yazik al ailenide git madem doymuşsun parayıda bağış yap
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