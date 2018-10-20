MAGAZİN

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.10.2018 09:50 | Son Güncelleme

Aşk ve Mavi dizisinin 74. son bölümünde tüm dengeleri değiştirecek bir ayrılık yaşandı. İstediği zammın geri çevrilmesi üzerine ayrılma kararı alan Emrah, diziye nefes kesen bir bölümle veda etti.

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Aşk ve Mavi dizisinin 74. son bölümünde tüm dengeleri değiştirecek bir ayrılık yaşandı. İstediği zammın geri çevrilmesi üzerine ayrılma kararı alan Emrah, diziye nefes kesen bir bölümle veda etti.Aşk ve Mavi’nin başrol oyuncusu Emrah, aldığı ücrete istediği zammın geri çevrilmesinden sonra diziden ayrılma kararı almıştı. Emrah dizinin 74’üncü bölümünde veda etti .

EMRAH DİZİYE 74’ÜNCÜ BÖLÜMDE VEDA ETTİ

Aşk ve Mavi dizisinin 74. son bölümünde tüm dengeleri değiştirecek bir ayrılık yaşandı. Aşk ve Mavi’nin son bölümünde, Ali Göreçki öldü. Dizide Ali Göreçki rolünü oynayan Emrah da böylece 74. bölümde diziye veda etti.


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Anahtar Kelimeler:
emrah Aşk ve Mavi dizisi veda

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Ben artık büyüdüm Küçük değil büyük Emrah oldum, daha çok isterim mi demek istedi acaba? Paragöz.
İşte şimdi bu dizi seyredilir.
Çok ta iyi olmuş gına gelmişti
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