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"Emrah koş..." repliğinin montajlanmasından bıktı! Şarkıcı Emrah mahkemeye koştu

05.04.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Emrah bir dönem oynadığı reklamda 'Emrah koş arabanı çiziyorlar’ repliğine yapılan küfürlü montaj videolarından bıktı. Emrah en sonunda mahkemeye başvurarak videoların kaldırılmasını talep etti. Ağır hakaret unsuru bulunan videolara erişim engeli geldi.

"Emrah koş..." repliğinin montajlanmasından bıktı! Şarkıcı Emrah mahkemeye koştu

Şarkıcı Emrah ‘Emrah koş arabanı çiziyorlar’ repliğine yapılan montajlardan bıktı. 'Küçük Emrah' olarak bilinen şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan İpek'in yıllar önce rol aldığı reklam filminde geçen 'Emrah koş arabanı çiziyorlar' sözlerinin montajla küfre çevrilmesi ünlü şarkıcının sabrını taşırdı.

Emrah'ın avukatı mahkemeye başvurarak 2014 yılında oynamış olduğu bir hamburger firmasının reklamındaki sözlerinin montajlanarak hakaret içeren cümlelerle değiştirildiği anlattı.

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"EMRAH KOŞ ARABANI ÇİZİYORLAR"

Dilekçenin devamında söz konusu video içeriğinde 23 saniyelik reklamda bir kişinin hamburger yiyen Emrah'a seslenerek, 'Emrah koş arabanı çiziyorlar' denildiğini ancak art niyetli kişilerin videoyu montajlayarak, yayınlamaya başladıkları ifade edildi. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, söz konusu videonun her geçen gün yayılarak telafisi mümkün olmayan zararlar verdiği anlatılan dilekçede Emrah'ın annesine çok düşkün olduğu ancak montaj videolarla bu hassasiyetinin kırılmaya çalışıldığı belirtildi.

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ŞARKI HATIRLATMASI

Şarkıcı Emrah'ın annesine karşı çok düşkün olduğu hatta 'Aç Kapıyı Ben Geldim' şarkısını dahi annesine bestelediği belirtilirken ağır hakaret içeren video ile bu hassasiyetin kırılmaya çalışıldığı, toplumda anneye olan düşkünlüğün yer altına alınmaya çalışıldığından bahsedildi.

HAKİMLİK TALEBİ KABUL ETTİ

Söz konusu içeriklerin kişilik haklarına ağır saldırı olduğunu bu nedenle 12 adet video bağlantısının erişime engellenmesi talep edildi. Talebi inceleyen hakimlik söz konusu içeriklerde ağır hakaret içeren sözler bulunduğunu belirleyerek şarkıcı Emrah'ın talebini kabul ederek montaj edilen videoların erişime engellenmesine karar verdi.

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