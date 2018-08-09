MAGAZİN

Emrah oğluyla karesini paylaştı, takipçiler Tayfun'u hatırlattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.08.2018 15:03 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın, oğlu Elyesa ile paylaştığı karedeki benzerlik şarkıcının takipçilerini hayretler içerisinde bıraktı.

Emrah oğluyla karesini paylaştı, takipçiler Tayfun'u hatırlattı

Emrah, 2014 yılında Sibel Kirer ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten ilk olarak Elyesa adında 2015 doğumlu bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Oğluyla birlikte çekilmiş karelerini sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşan Emrah’ın son karesindeki benzerlik ise görenleri hayret ettirdi.

Emrah’ın üç yaşındaki oğlu Elyesa ile çekilmiş fotoğrafının yanına şarkıcının ilk çocuğu Tayfun’a benzerliği üzerine bir eklemede bulunan sosyal medya kullanıcıları, bu kareyi ilk başta Tayfun’u oğlu olarak tanımayı reddeden Emrah’a bir işaret şeklinde yorumladı ve bu karşılaştırmalı karenin altına: “Benim değil dediğine utan” şeklinde yorumlara bulundular.


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Anahtar Kelimeler:
emrah Elyesa Tayfun

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