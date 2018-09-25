Emrah'tan Cihat Tamer'e: Bir zavallı...

Emrah, ünlü oyuncu Cihat Tamer'in kendisi hakkındaki "Oyunculukla alakası yok" demesine çok sinirlendi.

Sosyal medya hesabından Tamer'e seslenen Emrah "İnsanlar seni hatırlarda belki de iş bulman kolaylaşır..." dedi.

İşte Emrah'ın zehir zemberek açıklaması:

Kendini sanatın, tiyatronun azizi görüp, insanların mesleki kariyerleri ile ilgili yorum yapma hadsizliğinde bulunan bu şahsiyet saygıyı hak etmiyor. Bu arkadaş daha önceleri de medyada zaman zaman hakkımda yorum yapmaya çalışan bir zavallı aslında...

Yaşına olan saygımdan hiç cevap vermedim muhatap olmadım... Ancak bu arkadaş tekrardan bundan bir kaç gün önce bir tv programında mesleğimle ilgili kendisine hiç yakışmayan bir biçimde konuşmuş. Anladığım kadarıyla bu Cihat Tamer denen arkadaş bu aralar işsiz ve güçsüz... Yazık aslında üzüldüm de durumuna... Tabii evde oturup yapımcıların aramasını beklemekte çok zor olsa gerek... Kaderin böyle arkadaş. Rabbim yardımcın olsun... Ha bu arada bu paylaşımımdan dolayı sana bir faydam dokunur inşallah. İnsanlar seni hatırlarda belki de iş bulman kolaylaşır."

