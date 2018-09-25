MAGAZİN

Emrah'tan Cihat Tamer'e: Bir zavallı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.09.2018 10:48 | Son Güncelleme

Emrah usta oyuncu Cihat Tamer'in kendisini eleştirmesine çok kızdı ve verdiği yanıtlar herkesi şoke etti

Emrah'tan Cihat Tamer'e: Bir zavallı...

Emrah, ünlü oyuncu Cihat Tamer'in kendisi hakkındaki "Oyunculukla alakası yok" demesine çok sinirlendi.

Sosyal medya hesabından Tamer'e seslenen Emrah "İnsanlar seni hatırlarda belki de iş bulman kolaylaşır..." dedi.

İşte Emrah'ın zehir zemberek açıklaması:

Kendini sanatın, tiyatronun azizi görüp, insanların mesleki kariyerleri ile ilgili yorum yapma hadsizliğinde bulunan bu şahsiyet saygıyı hak etmiyor. Bu arkadaş daha önceleri de medyada zaman zaman hakkımda yorum yapmaya çalışan bir zavallı aslında...

Yaşına olan saygımdan hiç cevap vermedim muhatap olmadım... Ancak bu arkadaş tekrardan bundan bir kaç gün önce bir tv programında mesleğimle ilgili kendisine hiç yakışmayan bir biçimde konuşmuş. Anladığım kadarıyla bu Cihat Tamer denen arkadaş bu aralar işsiz ve güçsüz... Yazık aslında üzüldüm de durumuna... Tabii evde oturup yapımcıların aramasını beklemekte çok zor olsa gerek... Kaderin böyle arkadaş. Rabbim yardımcın olsun... Ha bu arada bu paylaşımımdan dolayı sana bir faydam dokunur inşallah. İnsanlar seni hatırlarda belki de iş bulman kolaylaşır."

PARTNERAjda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?Ajda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?
Defne Samyeli Cengiz Abazoğlu defilesinde sahneye çıktıDefne Samyeli Cengiz Abazoğlu defilesinde sahneye çıktı
Haklarında hapis istemi olan ünlülere AF müjdesi Haklarında hapis istemi olan ünlülere AF müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emrah Cihat Tamer

En Çok Okunan Haberler

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

En zararlı uyku pozisyonu açıklandı

En zararlı uyku pozisyonu açıklandı

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

'Erdoğan ve Putin arasında gizli bir mutabakat var' deyip o maddeyi açıkladı

'Erdoğan ve Putin arasında gizli bir mutabakat var' deyip o maddeyi açıkladı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Cihat Tamer in tırnağı bile olamazsın saygısız ukala..
iyi de emrah zaten şarkıcı. neden bozuluyor ki bu kadar usta bir oyuncu tarafından eleştirilince. adam okulunu okumuş, birçok projede oyunculuk yapmış hayatını adamış. şarkıcı olarak piyasada yer alan birinin oyunculuğunu eleştirmiş. gayet normal...
sen sanki bulunmaz hint kumaşısın ağlaya ağlaya parayı buldun şimdi adammı beğenmiyosun
emrah... seni amcan nuri alçoya şikayet etsin
Diğer Haberler
Kadın dizisi ne zaman başlayacak? İşte Kadın dizisinin yeni bölüm tarihi…

Kadın dizisi ne zaman başlayacak? İşte Kadın dizisinin yeni bölüm tarihi…

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Defne Samyeli Cengiz Abazoğlu defilesinde sahneye çıktı

Defne Samyeli Cengiz Abazoğlu defilesinde sahneye çıktı

Haklarında hapis istemi olan ünlülere AF müjdesi

Haklarında hapis istemi olan ünlülere AF müjdesi

Rihanna 6 Türk'ü takip ediyor!

Rihanna 6 Türk'ü takip ediyor!

Hülya Avşar test sürüşünde bakın neye takıldı

Hülya Avşar test sürüşünde bakın neye takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.