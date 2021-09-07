SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Emre Akbaba, Galatasaray'dan ayrılma nedenini açıkladı

Emre Akbaba, Galatasaray'dan ayrılma nedenini açıkladı

07.09.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon öncesi Galatasaray ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a 1 yıllık kiralık gittikten sonra duygularını paylaştı.

Emre Akbaba, Galatasaray'dan ayrılma nedenini açıkladı

Galatasaray'dan sürpriz bir şekilde ayrılan ve eski takımı Alanyaspor'a 1 yıllığına kiralık olarak geri dönen Emre Akbaba, sarı kırmızılılardan ayrılık gerekçesini açıkladı.

Yeni bir çıkış yakalamak isteyen Emre'nin bu nedenle ayrılık kararı aldığı ve daha fazla oynamak istediği ortaya çıktı.

Emre Akbaba transferi konusunda, "Fatih Terim hocam sağ olsun tekrar buraya geri gelip çıkış yakalamam için bana izin verdi. Bu sezon tekrar kendimi gösterip çıkış yakalamak istiyorum. Burada en doğru adresin Alanya olduğunu düşünüyorum. Burayı çok önemsiyorum ve burada kendimi rahat hissediyorum. İnşallah takımımla çok güzel bir sezon geçiririz. Çok kaliteli oyuncular var ve sezonu çok iyi yerde bitiririz." değerlendirmesinde bulundu

Emre Akbaba, Galatasaray kariyerinin sakatlıklar nedeniyle beklediği gibi geçmediğini, tekrar aynı şansı yakalayıp iyi değerlendirmek istediğini dile getirdi.

Josef de Souza'dan Galatasaray'a Coutinho göndermesiJosef de Souza'dan Galatasaray'a Coutinho göndermesi

"KOVID-19 BENİ GERİYE ATTI"

Galatasaray'da 3 yıllık dönemde iyi performans gösterdiği zamanların da olduğunu vurgulayan Emre, şunları kaydetti:

"Sezon başında yeni sözleşme imzaladım. Daha sonra Kovid-19 dönemi geçirdim. Ağır geçti. Bu beni geriye attı. Hedefim kalıcı olmaktı ama bu yıl Galatasaray'da transfer de çok oldu. Oynamak istediğim için böyle bir karar aldım. Daha fazla oynamak ve süre almak için Alanyaspor'u tercih ettim. Sonuçta buraya kiralık geldim. Hedefim burada iyi oynayıp tekrar geri dönmek. Sonraki süreci tabii ki bilemeyiz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'nin yeni transferinde Lugano gerçeğiF.Bahçe'nin yeni transferinde Lugano gerçeği
Üç gün sonra mucizeyi yaşadılar! "Annesinin sesini duyar duymaz gözlerini açtı"Üç gün sonra mucizeyi yaşadılar! "Annesinin sesini duyar duymaz gözlerini açtı"
Bırakın Galatasaray'a gideyimBırakın Galatasaray'a gideyim
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor Emre Akbaba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

Mor patatese kadın eli değdi! Faydaları saymakla bitmiyor

Mor patatese kadın eli değdi! Faydaları saymakla bitmiyor

Baklava trendleri değişti! Soğuk baklavanın tadı damakta kalıyor

Baklava trendleri değişti! Soğuk baklavanın tadı damakta kalıyor

Bu belirtilere dikkat! Sebze ve meyveyi yemeyi bırakırsanız...

Bu belirtilere dikkat! Sebze ve meyveyi yemeyi bırakırsanız...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yılın olayı! Ozan Tufan geri dönüyor

Yılın olayı! Ozan Tufan geri dönüyor

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.