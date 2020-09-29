MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emre Aşık’ı öldürmek istediği ileri sürülen Yağmur Aşık kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Emre Aşık’ı öldürmek istediği ileri sürülen Yağmur Aşık kontrol şartı ile serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 13:42 | Son Güncelleme

Eski Milli futbolcu Emre Aşık'ın tehdit edildiğini gerekçe göstererek yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile tetikçi olduğu öne sürülen Baycan Ş., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Emre Aşık’ı öldürmek istediği ileri sürülen Yağmur Aşık kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’ne önceki gün giden eski Milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık’ın kendisini öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne sürerek şikayetçi oldu.

27 Eylül Pazar günü Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’ne giden Emre Aşık, kendisini daha önce öldürtmek için adam tuttuğu gerekçesi ile hakkında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan eşi Yağmur Aşık’ın tekrar aynı girişimde bulunduğunu öne sürdü.

ÖLDÜRTMEK İÇİN İKİNCE KEZ TETİKÇİ TUTTUĞU İDDİASI

Eşi ile birlikte Düzce Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada sanık sıfatı ile yargılanan Erdi S.’nin eşinin kendisini öldürtmek için başka bir tetikçi tuttuğu yönünde avukatına mesaj attığını öne süren Emre Aşık, “Erdi S., avukatıma mesaj attı. Mesajda Yağmur Aşık’ın tekrar bir tetikçi tuttuğundan, bu tetikçiye para verdiğinden, tetikçinin adının Baycan Ş. olduğundan ve beni öldüreceğinden bahsediyor. Erdi S. daha sonra avukatımı aradı. Avukatıma tetikçinin beni iki gün içinde öldüreceğini söylemiş. Ben bu durum karşısında artık tedirgin oluyorum. Can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum” dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Şikayetinde, Erdi S.’nin karakolu arayarak ihbarda da bulunduğunu söyleyen Emre Aşık, “Beni öldürmek için adam tutan Yağmur Aşık ve tetikçi olduğunu öğrendiğim Baycan Ş. olarak bildiğim şahıstan davacı ve şikayetçiyim” dedi.

YAĞMUR AŞIK VE TETİKÇİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu şikayet üzerine gözaltına alınan Yağmur Aşık ve Baycan Ş., emniyet işlemlerinin ardından “Kasten öldürmeye teşebbüs” ve “Kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Savcılık sorgusunda eşi Emre Aşık’ı öldürmek için tetikçi tuttuğu ihbarında bulunan Erdi S.’nin kendisine aşık olduğunu iddia eden Yağmur Aşık’ın, “Erdi S. saplantılı şekilde bana aşıktır. Özel görüntülerimi yayınladığı için kendisinden şikayetçi oldum. Erdi beni öldürmekle ve hapishaneye attırmakla tehdit etmektedir. Bu eylemlerini de duygusal isteklerine karşılık vermediğim için yapmaktadır” dediği öğrenildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Tetikçi olarak tuttuğu öne sürülen Baycan Ş.’nin aile dostları olduğunu söyleyen Yağmur Aşık’ın, “Baycan ne Erdi S.’yi nede Emre Aşık’ı tanır. Erdi S., Baycan Ş.’yi kıskandığı için bu şekilde ihbarda bulunmuş olabilir. Emre Aşık, avukatı ve Erdi S. planlayarak bana iftira attıklarını düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Emre Aşık’ı öldürtmek için kesinlikle Baycan Ş.’ye para vermedim. Bana iftira atan Emre Aşık, onun avukatı ve Erdi S.’den şikayetçiyim” dediği kaydedildi.

“BEN BU OLAYIN HİÇBİR YERİNDE YOKUM”

Baycan Ş.’nin ise sorgusunda Yağmur Aşık ile kendi ailesinin geçmişte komşuluk yaptığını, aileler aracılığı ile tanıştıklarını belirterek, “Yağmur Aşık ile aramızda normal arkadaşlık dışında bir şey yoktur. Ancak aramızda bir şey olduğu düşüncesi ile böyle bir şeye muhatap olduğumuzu düşünüyorum. Ben bu olayın hiçbir yerinde yokum. Suçlamayı kabul etmiyorum” dediği öğrenildi,

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILAR

Her iki şüpheli de savcılık tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmaları için mahkemeye sevk edildi. Savcılığın adli kontrol talebini kabul eden mahkeme her iki şüphelinin de yurt dışına çıkışlarını yasakladı. Mahkeme şüphelilerin şikayetçi Emre Aşık’ın evine, işyerine ve kendisine 300 metreden fazla yaklaşılmasını da yasakladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Esra Erol'den çarpık ilişki açıklaması Esra Erol'den çarpık ilişki açıklaması
Villası olay olmuştu! Yine gündeme geldiVillası olay olmuştu! Yine gündeme geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
ABD ve Yunanistan’dan Doğu Akdeniz açıklaması
ABD ve Yunanistan’dan Doğu Akdeniz açıklaması
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Azerbaycan'dan 'İskender füzeleri' açıklaması! Kullanılırsa...
Azerbaycan'dan 'İskender füzeleri' açıklaması! Kullanılırsa...
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kendini ölü gösterdi! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
Kendini ölü gösterdi! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü şarkıcı Güllü canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Güllü’nün annesi neden vefat etti? Güllü kimdir? Güllü kaç yaşında, nereli?
Ünlü şarkıcı Güllü canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Esra Erol son dakika açıklaması yaptı: "Beni üç saniye ile yargılayamazsınız!"
Esra Erol'den çarpık ilişki açıklaması
Petek Dinçöz'den üzücü haber! Bebeğini kaybetti
Petek Dinçöz'den üzücü haber! Bebeğini kaybetti
Sophie Turner hamilelik pozlarını ilk kez paylaştı
Hamilelik pozlarını ilk kez paylaştı
Seda Sayan Fransız Askısı ile yüzünü gerdirdi, sosyal medyada olay oldu! Fransız askısı nedir? Fransız Askısı nasıl yapılır?
Seda Sayan sosyal medyada olay oldu!
Ali Sürmeli açıklaması! Son durumu nasıl?
Ali Sürmeli açıklaması! Son durumu nasıl?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.