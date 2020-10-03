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Emre Aşık'ın boşanmak üzere olduğu eşi Yağmur Sarnıç: Arabada bana tecavüz etmeye çalıştı

03.10.2020 09:36 | Son Güncelleme:
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Eski milli Futbolcu Emre Aşık’ın boşanmak üzere olduğu eşi Yağmur Sarnıç'tan şoke eden itiraf! 'Arabada bana tecavüz etmeye çalıştı.'

Eski milli Futbolcu Emre Aşık’ın boşanmak üzere olduğu eşi Yağmur Sarnıç, UçanKuş TV'de yayınlanan Canlı Masa programına konuk oldu.

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Son zamanlarda hakkında çıkan iddialara UçanKuş TV ekranlarında yanıt veren Sarnıç, canlı yayın esnasında şoke eden bir itirafta bulundu.

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'ARABADA BANA TECAVÜZ ETMEYE KALKTI'

Sarnıç: “Çok samimi olmadığım bir arkadaşım beni bir yere bırakacaktı, arabada bana tecavüz etmeye çalıştı. Ben orada kendimi koruyamasaydım, bana tecavüz edip belki de daha sonra öldürüp gömecekti. Hayır evli değildim o zamanlar. Daha reşit bile değildim bu olayı yaşadığımda. İnsan kendinin korumalı” dedi.

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