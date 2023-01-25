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Emre Belözoğlu Galatasaray ile görüştü, el bile sıkıştılar! Süper Lig'in ikinci devresi bambaşka olacak...

25.01.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı fakat performansından memnun kalmadığı Haris Seferovic ile yollar ayrılıyor. İsviçreli golcünün İstanbul'dan ayrılmak istememesi Başakşehir'i harekete geçirmişti. Emre Belözoğlu'nun çok istediği golcülerden biri olan Haris Seferovic ile görüşen yetkililer golcü oyuncuyla el sıkıştı. Emre Belözoğlu ise Galatasaray yöneticileriyle bir araya gelerek Haris Seferovic'in şartlarını sordu.

Emre Belözoğlu Galatasaray ile görüştü, el bile sıkıştılar! Süper Lig'in ikinci devresi bambaşka olacak...
Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
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Sarı-kırmızılılarda yabancı kontenjanını dolduran ve takımdan gönderilmek istenen Seferovic ve Van Aanholt'a Emre Belözoğlu talip olmuştu. Emre Belözoğlu, "Seferovic'le alakalı hiçbir girişimimiz olmadı, sezon başında görüşmem olmuştu kendisiyle ama o dönem Galatasaray'ı tercih etmişti. Şu an kendisiyle alakalı girişimimiz yok." demişti fakat gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı.

"ANLAŞIRSANIZ BAŞAKŞEHİR'E GİDERİM"

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Emre Belözoğlu'nun Seferovic'i istemesinin ardından oyuncu ile görüşen Başakşehir yetkilileri prensip anlaşmasına vardı. Seferovic cephesi ise Galatasaray yöneticileriyle bir araya gelerek 'Eğer anlaşırsanız ligin 2. yarısında Başakşehir'de oynamayı kabul ederim' dedi.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜ

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Emre Belözoğlu'nun bu transferi hızlandırmak için Galatasaray ile görüştüğü ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Yabancı sınırından dolayı Seferovic'i elden çıkartmaya çalışan sarı-kırmızılılar golcü oyuncunun gidişine izin verecek.


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