Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Corentin Siamang özür diledi Türkiye forması giydi

İzlanda'da önceki gece yaşanan skandallar zinciri gündeme bomba gibi düşmüştü. A Milli Takımımız, havalimanında uzun süre bekletilirken alandan çıkışta gazetecilerin arasına karışan bir kişinin Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine fırça uzatması büyük tepki görmüştü.

İşte o fırçacı, bugün ortaya çıktı. Belçika vatandaşı olan Corentin Siamang isimli şahsın, Türk taraftarlarla olan bir videosu sosyal medyaya düştü. Siamang, videoda "Ben orada sadece turist olarak bulunuyordum. Türk Milli Takımı'nın oraya geleceğinden haberim bile yoktu. Hiçbir ırkçı davranışta bulunmak istemedim. Amacım şaka yapmaktı. Bu yüzden Türk halkından özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Üzerinde A Milli Takım forması olduğu görülen Siamang'ın "En büyük Türkiye" diye bağırdığı da videoyu yansıdı.

