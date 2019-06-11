Mynet Trend

Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Corentin Siamang özür diledi Türkiye forması giydi

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 11.06.2019 21:00 | Son Güncelleme

İzlanda'da Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Corentin Siamang isimli Belçikalı, Türkiye'den özür diledi. Videosu sosyal medyaya düşen Siamang, amacının ırkçılık olmadığını belirtirken A Milli Takım'ın formasını da giydi.

İzlanda'da önceki gece yaşanan skandallar zinciri gündeme bomba gibi düşmüştü. A Milli Takımımız, havalimanında uzun süre bekletilirken alandan çıkışta gazetecilerin arasına karışan bir kişinin Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine fırça uzatması büyük tepki görmüştü.

İşte o fırçacı, bugün ortaya çıktı. Belçika vatandaşı olan Corentin Siamang isimli şahsın, Türk taraftarlarla olan bir videosu sosyal medyaya düştü. Siamang, videoda "Ben orada sadece turist olarak bulunuyordum. Türk Milli Takımı'nın oraya geleceğinden haberim bile yoktu. Hiçbir ırkçı davranışta bulunmak istemedim. Amacım şaka yapmaktı. Bu yüzden Türk halkından özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Üzerinde A Milli Takım forması olduğu görülen Siamang'ın "En büyük Türkiye" diye bağırdığı da videoyu yansıdı.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Futbolcu sevgilisi için arkadaşlarını bıraktıFutbolcu sevgilisi için arkadaşlarını bıraktı
Fernandes geri dönüyorFernandes geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Corentin Siamang İzlanda Türkiye

En Çok Okunan Trend Haberler

Küçük çocuğun RTÜK'e şikayet ettiği dizi ortaya çıktı!

Küçük çocuğun RTÜK'e şikayet ettiği dizi ortaya çıktı!

Mercedes Benz GLB ilk görüntüleri paylaşıldı! İşte yeni SUV

Mercedes Benz GLB ilk görüntüleri paylaşıldı! İşte yeni SUV

Korkunç! 'Evde koku yapmasın' diye tuvalette yatırmışlar

Korkunç! 'Evde koku yapmasın' diye tuvalette yatırmışlar

Ünlü oyuncunun şişen ayakları olay oldu

Ünlü oyuncunun şişen ayakları olay oldu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Böyle sevinç görülmedi! Tarihi anlar kamerada

Böyle sevinç görülmedi! Tarihi anlar kamerada

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kupayı balkondan düşürdüler, gerçek ortaya çıktı!

Kupayı balkondan düşürdüler, gerçek ortaya çıktı!

100 bin kişiyle şampiyonluk kutladılar!

100 bin kişiyle şampiyonluk kutladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Leigh Anne Pinnock, futbolcu sevgilisi Andre Gray ile tatile çıktı!

Futbolcu sevgilisi için arkadaşlarını bıraktı

Manuel Fernandes Süper Lig'e geri dönüyor

Fernandes geri dönüyor

Mehmet Demirkol'dan flaş İzlanda - Türkiye paylaşımı

Demirkol'dan flaş İzlanda - Türkiye paylaşımı

Newcastle United'dan Jose Mourinho hamlesi

İşte Mourinho'nun yeni adresi

Corentin Siamang, Emre Belözoğlu'na fırça uzatan kişi olduğunu iddia etti!

Emre Belözoğlu'na fırça tutan şahıs ortaya çıktı!

Kinsey Wolanski: Liverpoollu futbolcular bana flört mesajı attı

Özelden 'flört mesajı' attılar itirafı! Olay gerçek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.