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Emre Dorman kimdir? Demet ve Alişan konuğu Emre Dorman nereli, kaç yaşında, kitapları nelerdir?

21.04.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuklarından biri de Emre Dorman. İzleyicilerin dikkatini çeken Emre Dorman'ın kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. Peki, Emre Dorman kimdir? Demet ve Alişan konuğu Emre Dorman nereli, kaç yaşında, kitapları nelerdir?

Emre Dorman kimdir? Demet ve Alişan konuğu Emre Dorman nereli, kaç yaşında, kitapları nelerdir?

Dini konularda yaptığı açıklamalar ve yorumlar ile dikkat çeken yazar Emre Dorman izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Emre Dorman, ilahiyat üzerine yoğunlaşan bir yazar.

EMRE DORMAN KİMDİR?

Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Kelâm Bilim Dalı’nda hazırladığı Tanrı’nın Varlığının Kanıtlanmasında Kullanılan Modern Deliller: İnsancı İlke Örneği başlıklı tezi ile yüksek lisans, Deizm ve Eleştirisi: Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım başlıklı tezi ile de doktora çalışmasını tamamladı. Felsefe ve Din Bilimleri alanında doçent oldu.

Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi’nde Felsefeye Giriş, Din Felsefesi ve İslam Felsefesi, Bahçeşehir Üniversitesi’nde ise İslâm Felsefesi ve Din Felsefesi dersleri vermekte, teoloji, felsefe ve din-bilim ilişkisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Emre Dorman kimdir? Demet ve Alişan konuğu Emre Dorman nereli, kaç yaşında, kitapları nelerdir?

EMRE DORMAN NEREDEN MEZUN OLDU? EMRE DORMAN'IN KARİYERİ

Teoloji, Felsefe, Din Felsefesi, İslâm Felsefesi, Din-Bilim İlişkisi. Yrd. Doç. Dr. Emre Dorman Fatih Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra (2002) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelam bilim dalında “Tanrı’nın Varlığının Kanıtlanmasında Kullanılan Modern Deliller: İnsancı İlke Örneği” başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini (2004), “Deizm ve Eleştirisi: Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım” başlıklı tezi ile de doktora eğitimini (2009) tamamladı.

Emre Dorman, Felsefeye Giriş, Felsefe Tarihi ve Bilim Felsefesi dersleri vermekte, teoloji, felsefe ve din-bilim ilişkisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Emre Dorman kimdir? Demet ve Alişan konuğu Emre Dorman nereli, kaç yaşında, kitapları nelerdir?

EMRE DORMAN KİTAPLARI

  • İnsanlar Uyurlar Ölünce Uyanırlar (İstanbul Yayınevi 2011)

  • Kur'ân-ı Kerîm'deki Temel Emirler ve Yasaklar (İstanbul Yayınevi 2011)

  • Modern Bilim: "Tanrı Var" (İstanbul Yayınevi 2011)

  • People Are Asleep They Wake Up When They Die (İngilizce/İstanbul Yayınevi 2012)

  • Duanız Olmasa Ne Öneminiz Var? (İstanbul Yayınevi 2013)

  • Dini Konularda Kendini Kandırmanın 40 Yolu (İstanbul Yayınevi 2014)

  • Din Neden Gereklidir? (İstanbul Yayınevi 2015)

  • Allah'a Öğretilen Din (İstanbul Yayınevi 2016)

  • Allah'ın Parmak İzi (Destek Yayınları 2016)

  • Kendini Kınayan Nefis (Destek Yayınları 2017)

  • İslam Ne Değildir (İstanbul Yayınevi 2018)

  • Ayetler ve Dualar ile Allah'ın Rahmeti (Destek Yayınları 2019)

  • Teolojik ve Felsefi Açıdan Din Ahlak İlişkisi (İstanbul Yayınevi 2019)

  • Teolojik ve Felsefi Açıdan Din Bilim İlişkisi (İstanbul Yayınevi 2019) 

  • 101 Soruda Kur'an: Dini Konularda En Çok Merak Edilen Sorular (İstanbul Yayınevi 2020)
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Alişan Demet Akalın
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