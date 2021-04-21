Emre Dorman kimdir? Demet ve Alişan konuğu Emre Dorman nereli, kaç yaşında, kitapları nelerdir?

Dini konularda yaptığı açıklamalar ve yorumlar ile dikkat çeken yazar Emre Dorman izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Emre Dorman, ilahiyat üzerine yoğunlaşan bir yazar.

EMRE DORMAN KİMDİR?

Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Kelâm Bilim Dalı’nda hazırladığı Tanrı’nın Varlığının Kanıtlanmasında Kullanılan Modern Deliller: İnsancı İlke Örneği başlıklı tezi ile yüksek lisans, Deizm ve Eleştirisi: Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım başlıklı tezi ile de doktora çalışmasını tamamladı. Felsefe ve Din Bilimleri alanında doçent oldu.

Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi’nde Felsefeye Giriş, Din Felsefesi ve İslam Felsefesi, Bahçeşehir Üniversitesi’nde ise İslâm Felsefesi ve Din Felsefesi dersleri vermekte, teoloji, felsefe ve din-bilim ilişkisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

EMRE DORMAN NEREDEN MEZUN OLDU? EMRE DORMAN'IN KARİYERİ

Teoloji, Felsefe, Din Felsefesi, İslâm Felsefesi, Din-Bilim İlişkisi. Yrd. Doç. Dr. Emre Dorman Fatih Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra (2002) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelam bilim dalında “Tanrı’nın Varlığının Kanıtlanmasında Kullanılan Modern Deliller: İnsancı İlke Örneği” başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini (2004), “Deizm ve Eleştirisi: Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım” başlıklı tezi ile de doktora eğitimini (2009) tamamladı.