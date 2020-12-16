Emre Gölü nerede? Emre Gölü yol tarifi - Emre Gölü Frig vadisi

Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya kentleri sınırları içerisinde bulunan ve tarihi M.Ö. 750 yılına dayanan Frig Vadisi için Afyonkarahisar Valiliği tarafından geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" tüm hızıyla devam ediyor.

Vadinin İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi içerisinde bulunan ve çevresinde çok sayıda ve Frigyalıların ünlü tarihi mağaralarının bulunduğu Emre Gölü ise eşsiz güzelliği ile görenleri adeta mest etmeye devam ediyor.

Emre Göleti'nin yüz ölçümü yaklaşık 5 kilometrekare, derinliği ise bazı bölgelerde 3 metrenin üzerine kadar çıkıyor. Göleti ziyaret aynı zamanda Frig Vadisi'ndeki bir çok tarihi eserinde görülmesine vesile oluyor. Kano ve kayıklar ile gezilebilen göl ise şimdilerde sıcak hava balonları ile yapılacak gezintiye hazırlanıyor.

"BALON UÇUŞLARINI DA BAŞLATIP TAM OLARAK BU BÖLGEYİ TURİZME KAZANDIRMAK İSTEDİK"

Emre Gölü için geliştirilen turizm destinasyonu projesi hakkında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Emre Gölü’nün Frig Vadisi içerisinde tam bir tarihi atmosferin olduğu bir bölge olduğunu ifade etti.