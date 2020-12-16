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Emre Gölü nerede? Emre Gölü yol tarifi - Emre Gölü Frig vadisi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 16.12.2020 12:22 | Son Güncelleme:
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Emre Gölü nerede? Emre Gölü yol tarifi - Emre Gölü Frig vadisi

3 bin yıllık tarihe sahip Frigya'nın Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan kısmında yer alan Emre Gölü'nün gün batımındaki eşsiz manzarası havadan drone ile görüntülendi. Afyonkarahisar Valiliği'nin hayata geçirdiği projeyle göl şimdilerde ise önümüzdeki aylarda yapılacak olan sıcak hava balonları uçuşuna hazırlanıyor.

Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya kentleri sınırları içerisinde bulunan ve tarihi M.Ö. 750 yılına dayanan Frig Vadisi için Afyonkarahisar Valiliği tarafından geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" tüm hızıyla devam ediyor.

Vadinin İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi içerisinde bulunan ve çevresinde çok sayıda ve Frigyalıların ünlü tarihi mağaralarının bulunduğu Emre Gölü ise eşsiz güzelliği ile görenleri adeta mest etmeye devam ediyor.

Emre Göleti'nin yüz ölçümü yaklaşık 5 kilometrekare, derinliği ise bazı bölgelerde 3 metrenin üzerine kadar çıkıyor. Göleti ziyaret aynı zamanda Frig Vadisi'ndeki bir çok tarihi eserinde görülmesine vesile oluyor. Kano ve kayıklar ile gezilebilen göl ise şimdilerde sıcak hava balonları ile yapılacak gezintiye hazırlanıyor.

"BALON UÇUŞLARINI DA BAŞLATIP TAM OLARAK BU BÖLGEYİ TURİZME KAZANDIRMAK İSTEDİK"

Emre Gölü için geliştirilen turizm destinasyonu projesi hakkında açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Emre Gölü’nün Frig Vadisi içerisinde tam bir tarihi atmosferin olduğu bir bölge olduğunu ifade etti.

emre gölü balon turu

Vali Çiçek, bölgeyi tam anlamıyla turizm destinasyonu ile yurtiçi ve yurtdışı turizmine açmak ve kazandırmak istediklerini kaydederek, “Mağaraların içerisinde 3 bin yıllık tarihin içerisindeki bir göl. Hayalimiz, Kapadokya Türkiye’nin bir gururu. Bizimde Kapadokya olabilecek çok fazla ürünümüz var. Mağaralarımız, 3 bin yıllık bir tarihimiz var. Bunun yanında bir de gölümüz var. Gölümüz nostaljik bir görüntü üzerinde, panoramik bir görüntü alınabilecek bir alanda balon uçuşlarını da başlatıp tam olarak bu bölgeyi turizme kazandırmak istedik. Bununla ilgili ‘eski orman bakanımızla, milletvekillerimizle ne yapabiliriz?’ diye değerlendirme yapıp bu konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ödenek alma imkanımız oldu ve projeye başladık” diye konuştu.

"BÖLGE İNANILMAZ BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK"

Emre Gölü çevresinde muazzam bir projeyi hayata geçirdiklerini ve proje kapsamında yer alan inşaat çalışmasının da tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Vali Çiçek açıklamalarına şöyle devam etti:

emre gölü sıcak hava balonları

"Bu alanla ilgili ihalemizi yaptık. 57 bin metrekare alan içerisinde seyir terasları, restoranlar, kafeteryaların olduğu ayrıca insanların yürüyüş alanlarının olduğu muazzam bir alanın inşaatına başladık. İnşaat belli bir aşamaya geldi, hızla ilerliyor. Mayıs ayında, nisan ayında inanılmaz bir cazibe merkezini ziyaretçilerin gelmesine hazır hale getireceğiz inşallah. Çok yakın zamanda gökyüzünde balonların uçtuğu, çocukların koştuğu, yerli ve yabancı turistlerin çok fazla ziyaret ettiği bir alan haline geldiğini göreceğiz"

Öte yandan, gölün havadan çekilen görüntülerinde gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzarası ise görenleri adeta mest etti.

EMRE GÖLÜ NEREDE

emre gölü

Afyonkarahisar sınırları içersindeki doğal yolla oluşmuş alanı en küçük olan göldür. İhsaniye İlçesine bağlı Döğer Kasabası ve Bayramaliler Köyü arasındadır. Yağış dönemlerine bağlı olarak alanı daralır ve genişler. Derinliği bazı yerlerde 3 milimetrenin üzerine çıkar. Suları tatlıdır. Emre Gölü, Frig Vadisi'nin birçok güzelliğinin görülmesine imkan sağlıyor. Gölde kanolarla çıkacağınız gezintide ise Frig Vadisi'nde bulunan birçok eseri görebilrsiniz. Göletin yüzölçümü yaklaşık 5 km² derinliği ise bazı bölgelerde 3 milimetrenin üzerindedir.


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