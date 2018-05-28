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Emre Kınay hakkında çıkan 'öldü' iddialarına ateş püskürdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2018 17:20 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Emre Kınay hakkında çıkan 'öldü' iddialarına ateş püskürdü. Emre Kınay sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ölmedim Yaşıyorum" dedi

Emre Kınay hakkında çıkan 'öldü' iddialarına ateş püskürdü

Son olarak "Sevda'nın Bahçesi" dizisiyle ekranlara gelen Emre Kınay'ın öldüğü iddia edilmişti. 48 yaşındaki usta oyuncu hakkında çıkan haberlere Instagram sayfasından bu sözleriyle açıklık getirdi.

"ÖNEMLİ; Sabahtan bu yana can arkadaşlarımdan gelmişti bu bana ama ciddiye almadım. Ama sizden her dakika artarak gelen mesajlara açıklama olarak yazıyorum...

Ölmedim Yaşıyorum.

Allah beni önce kızıma bağışladığı sürece de yaşayacağım.Bu iletiye gelince Hangi şuursuz nasıl bir Niyetle yazdı hiç anlamadım...İlgi alakanıza çok teşekkürler ederim.
sevginize karşılıksız değil ben de hepinizi seviyorum.
Sevgi ve Saygılarımla"

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