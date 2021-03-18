Emre Kınay kimdir, kaç yaşında ve hastalığı var mı? Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Tiyatro ve dizilerin sevilen oyuncusu Emre Kınay, koronavirüse yakalandı. Instagram hesabından sevenleri ile sağlık durumunu paylaşan Emre Kınay, "İlk üç gün biraz zorlandım ancak süreci hafif geçiriyorum." dedi.
5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açan Emre Kınay'ın oyunculuk tutkusu aileden geliyor. Emre Kınay'ın annesi ve babası da ünlü oyuncu gibi tiyatrocu, abisi Erdem Kınay ise bestecidir.
İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Küçükçekmece'de tamamlayan Emre Kınay, 1990 senesinde Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ni kazandı, 1995 senesinde buradan mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğrenci iken 1992 senesinde öğretmeni Zeliha Berksoy'un daveti ile Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk hayatına adım atan Emre Kınay, 1997 senesinden itibaren de tiyatroların yanında sinema filmleri ve dizilerde yer almaya başladı.
8 Mart 2005'te "Duru Tiyatro"yu kuran Emre Kınay, TRT'de "Yol Geçen Hanı" ve Kanal D'de "Sen Gidince" isimli programlarda sunuculuk yaptı.
Emre Kınay, 2021'in Mart ayında koronavirüse yakalandı. Tedavisi süren ünlü oyuncu, Instagram hesabından sevenlerine süreç hakkında bilgi verdi. "Dayanılmaz beden ağrıları, sancıları çok çekmedim. Biraz kas ağrım oldu. Kronik sinüzitim var bu sebeple ilk 3 gün beni çok zorladı. Şu anda gayet iyiyim. Karantinam doluyor, yeniden test yaptıracağım daha sonra doğruca sete gideceğim. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatro'nun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim, iyiyim panik yapacak bir şey yok." açıklamasını yapan Emre Kınay, sevenlerinin içini rahatlattı.
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
2010 - Sondan Sonra : Dennis Kelly - Duru Tiyatro
2008 - Aşk Her Yerde : Simon Williams - Duru Tiyatro
2007 - Bir Mutfak Masalı : Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları
2006 - Kara Sohbet : Amélie Nothomb - Duru Tiyatro
2005 - Sınır : Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları
2005 - Lütfen Kızımla Evlenir misiniz : Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları
2002 - İkinci Caddeninin Mahkumu : Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları
1999 - Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları
1999 - Bir Cinayet Söylencesi : Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları
1999 - Kuzguncuklu Fazilet : Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları
1998 - Bozuk Düzen : Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları
1997 - Simyacı : Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu
1993 - Barış : Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları
1992 - Sofokles'in Antigone'si : Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları
1991 - Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
ROL ALDIĞI DİZİ VE SİNEMA FİLMLERİ
2021 - Ramo
2020 - Bir Annenin Günahı
2020 - Kırmızı Oda
2019 - Sevgili Geçmiş
2019 - Vurgun
2017 - Yol Arkadaşım
2017 - Sevda'nın Bahçesi
2015 - Güneşin Kızları
2014 - Ulan İstanbul
2014 - İnşaat 2
2014 - Sil Baştan
2014 - Benimle Var Mısın?
2013 - Karınca Kapanı
2013 - Güneşi Beklerken
2012 - Ustura Kemal
2011 - Evvel Zaman Hikayesi
2010-2011 - Dürüye'nin Güğümleri
2010 - Sensiz Yaşayamam
2009-2010 - Aile Reisi
2009 - Ah Kalbim
2009 - Güneşi Gördüm
2006 - Dün Gece Bir Rüya Gördüm
2005 - Kurtlar İmparatorluğu
2003 - Okul
2003 - İnşaat
2006 - İki Aile
2006 - Kamyon
2005 - Seni Çok Özledim
2005 - Sen Misin Değil Misin?
2005 - Ölümüne Sevdalar
2004 - İstanbul Şahidimdir
2003 - Baba
2003 - Esir Şehrin İnsanları
2002 - Berivan
2001 - Yeditepe İstanbul
1999 - Yüzleşme
1999 - Baba
1999 - Yılan Hikayesi
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