Emre Kınay kimdir, kaç yaşında ve hastalığı var mı? Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Tiyatro ve dizilerin sevilen oyuncusu Emre Kınay, koronavirüse yakalandı. Instagram hesabından sevenleri ile sağlık durumunu paylaşan Emre Kınay, "İlk üç gün biraz zorlandım ancak süreci hafif geçiriyorum." dedi.

EMRE KINAY KİMDİR?

5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açan Emre Kınay'ın oyunculuk tutkusu aileden geliyor. Emre Kınay'ın annesi ve babası da ünlü oyuncu gibi tiyatrocu, abisi Erdem Kınay ise bestecidir.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Küçükçekmece'de tamamlayan Emre Kınay, 1990 senesinde Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ni kazandı, 1995 senesinde buradan mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğrenci iken 1992 senesinde öğretmeni Zeliha Berksoy'un daveti ile Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk hayatına adım atan Emre Kınay, 1997 senesinden itibaren de tiyatroların yanında sinema filmleri ve dizilerde yer almaya başladı.

8 Mart 2005'te "Duru Tiyatro"yu kuran Emre Kınay, TRT'de "Yol Geçen Hanı" ve Kanal D'de "Sen Gidince" isimli programlarda sunuculuk yaptı.