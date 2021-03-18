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Emre Kınay kimdir, kaç yaşında ve hastalığı var mı? Sağlık durumuna ilişkin açıklama

18.03.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Emre Kınay kimdir, kaç yaşında ve hastalığı var mı? Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ünlü oyuncu Emre Kınay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Tiyatro ve dizi oyuncusu olan Emre Kınay, sosyal medya uygulaması Instagram'dan sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Peki Emre Kınay kimdir, kaç yaşında ve sağlık durumu nasıl? Ünlü oyuncu hakkında merak edilenler yazımızın devamında sizlerle...

Tiyatro ve dizilerin sevilen oyuncusu Emre Kınay, koronavirüse yakalandı. Instagram hesabından sevenleri ile sağlık durumunu paylaşan Emre Kınay, "İlk üç gün biraz zorlandım ancak süreci hafif geçiriyorum." dedi.

Emre Kınay kimdir, kaç yaşında ve hastalığı var mı? Sağlık durumuna ilişkin açıklama

EMRE KINAY KİMDİR?

5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açan Emre Kınay'ın oyunculuk tutkusu aileden geliyor. Emre Kınay'ın annesi ve babası da ünlü oyuncu gibi tiyatrocu, abisi Erdem Kınay ise bestecidir.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Küçükçekmece'de tamamlayan Emre Kınay, 1990 senesinde Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ni kazandı, 1995 senesinde buradan mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğrenci iken 1992 senesinde öğretmeni Zeliha Berksoy'un daveti ile Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk hayatına adım atan Emre Kınay, 1997 senesinden itibaren de tiyatroların yanında sinema filmleri ve dizilerde yer almaya başladı.

8 Mart 2005'te "Duru Tiyatro"yu kuran Emre Kınay, TRT'de "Yol Geçen Hanı" ve Kanal D'de "Sen Gidince" isimli programlarda sunuculuk yaptı.

EMRE KINAY KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

Emre Kınay, 2021'in Mart ayında koronavirüse yakalandı. Tedavisi süren ünlü oyuncu, Instagram hesabından sevenlerine süreç hakkında bilgi verdi. "Dayanılmaz beden ağrıları, sancıları çok çekmedim. Biraz kas ağrım oldu. Kronik sinüzitim var bu sebeple ilk 3 gün beni çok zorladı. Şu anda gayet iyiyim. Karantinam doluyor, yeniden test yaptıracağım daha sonra doğruca sete gideceğim. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatro'nun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim, iyiyim panik yapacak bir şey yok." açıklamasını yapan Emre Kınay, sevenlerinin içini rahatlattı.

Emre Kınay kimdir, kaç yaşında ve hastalığı var mı? Sağlık durumuna ilişkin açıklama

EMRE KINAY FİLMOGRAFİ

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

2010 - Sondan Sonra : Dennis Kelly - Duru Tiyatro

2008 - Aşk Her Yerde : Simon Williams - Duru Tiyatro

2007 - Bir Mutfak Masalı : Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2006 - Kara Sohbet : Amélie Nothomb - Duru Tiyatro

2005 - Sınır : Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2005 - Lütfen Kızımla Evlenir misiniz : Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları

2002 - İkinci Caddeninin Mahkumu : Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 - Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 - Bir Cinayet Söylencesi : Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1999 - Kuzguncuklu Fazilet : Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1998 - Bozuk Düzen : Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1997 - Simyacı : Paulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu

1993 - Barış : Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları

1992 - Sofokles'in Antigone'si : Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

1991 - Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

ROL ALDIĞI DİZİ VE SİNEMA FİLMLERİ

2021 - Ramo

2020 - Bir Annenin Günahı

2020 - Kırmızı Oda

2019 - Sevgili Geçmiş

2019 - Vurgun

2017 - Yol Arkadaşım

2017 - Sevda'nın Bahçesi

2015 - Güneşin Kızları

2014 - Ulan İstanbul

2014 - İnşaat 2

2014 - Sil Baştan

2014 - Benimle Var Mısın?

2013 - Karınca Kapanı

2013 - Güneşi Beklerken

2012 - Ustura Kemal

2011 - Evvel Zaman Hikayesi

2010-2011 - Dürüye'nin Güğümleri

2010 - Sensiz Yaşayamam

2009-2010 - Aile Reisi

2009 - Ah Kalbim

2009 - Güneşi Gördüm

2006 - Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2005 - Kurtlar İmparatorluğu

2003 - Okul

2003 - İnşaat

2006 - İki Aile

2006 - Kamyon

2005 - Seni Çok Özledim

2005 - Sen Misin Değil Misin?

2005 - Ölümüne Sevdalar

2004 - İstanbul Şahidimdir

2003 - Baba

2003 - Esir Şehrin İnsanları

2002 - Berivan

2001 - Yeditepe İstanbul

1999 - Yüzleşme

1999 - Baba

1999 - Yılan Hikayesi


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Emre Kınay
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