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Emre Kınay yapımcılara ateş püskürdü! O isimlere fena salladı! 'Satın alınmış takipçili oyuncular...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.06.2024 07:26
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Yılan Hikayesi, Güneşi Beklerken, Vurgun gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Emre Kınay, en son Dönence dizisindeki baba rolüyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Rol aldığı yapımlardaki başarısı ile dikkat çeken Emre Kınay şimdi de yapımcılara sert çıktı.

Emre Kınay yapımcılara ateş püskürdü! O isimlere fena salladı! 'Satın alınmış takipçili oyuncular...'

Bir süredir, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı öfke dolu paylaşımlarıyla gündeme gelen Emre Kınay, geçtiğimiz aylarda birçok kez sinirini kustuğu ve her şeyden şikayet ettiği paylaşımlarıyla gündeme dikkat çekmişti.

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YAPIMCILARA SERT ÇIKTI

Serzenişleri kimileri tarafından haklı kimileri tarafından da yersiz bulunan Kınay, şimdi de yapımcılara sert çıktı. Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'e konuşan ünlü oyuncu televizyon sektörüne ve genç oyunculara fena salladı.

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'OYUNCULUKLA İLGİLİSİ OLMAYAN BU İSİMLER...'

Emre Kınay, "Herkesin aynı tip olduğu ortamda kime neyi oynatacaksın? Yapımcılar, satın alınmış takipçili oyuncuları seçiyor. Oyunculukla ilgilisi olmayan bu isimler televizyondaki şlerin tutmamasının asıl sebebi" dedi. Kınay'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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