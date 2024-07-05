Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural paralel evren açıklamalarıyla şaşırttı! 'Kel, göbekli ve evliyim...'

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, 2000'li yılların başında 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde rol alan Arda Kural, 2005-2008 yılları arasında ise 'Ferit Tekin' karakterini canlandırdığı 'Emret Komutanım' dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden ünlü oyuncu şimdilerde sıkıntılı günlerini atlattı. Yeniden programlara konuk olmaya başlayan Kural son olarak Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına katıldı.

'2 FARKLI EVRENDE VARIM! BENDEN İKİ TANE VAR'

Kerimoğlu'nun sorularını yanıtlayan Kural, kendisini iki farklı evrende yaşayan biri olarak tanımladı. "Şuan Burası paralel evren. Ben Asıl evrende kel, göbekli, evli bir adamım ama mutsuzum. Burada ise genç, deli dolu, gezen tozan, mutlu birisiyim. Ben zaten hayatım boyunca böyle birisi olmak istedim, hayatı dolu dolu yaşayan, gezen, eğlenmeyi seven birisiyim," dedi.

Bu açıklamasıyla dikkat çeken Kural, farklı yaşam biçimlerine dair ilginç bir açıklamalarda bulundu.

"ASLINDA 23 YAŞINDAYIM"

Arda Kural, "42 yaşıma geldiğimde belirli olgunluğa ve istediklerime kavuşacağım, sonra bıraktığım yerden 23'e devam edeceğim dedim. Şu an 23 yaşındayım aslında" sözleriyle dikkat çekti.

Kural'ın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin sözlerine; 'Yusuf Güney'le takılmış galiba', 'Yunus Güney gibi konuşuyor', 'Nazara geldi', 'Hâlâ çok yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.