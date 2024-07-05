Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor... Hakkı Bulut'un evi sosyal medyada gündem oldu

Arabesk müziğin güçlü seslerinden biri olan Hakkı Bulut kendine has tarzı ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip.

Gözlerden uzak ailesiyle birlikte sakin bir yaşam süren Hakkı Bulut tam 63 yıldır Saadet Bulut ile evli. 5 çocuk babası olan ünlü şarkıcı eşi ve çocuklarıyla Bahçelievler'de 3+1 dairede mütevazı bir hayat sürüyor.

Yıllardır Bahçelievler'deki bu apartman dairesinde yaşamını sürdüren Hakkı Bulut'un evi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İKİ DAİRESİ VAR

Aynı aparmanda iki dairesi olan Hakkı Bulut bir dairesini kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyor.

Dairesinde geniş bir salonu olan Bulut'un evinin dekorasyonunda mavi ve kahve tonlarının ağırlıklı olduğu görülüyor.

Eski tarz mobilyaları kullanmayı tercih eden Hakkı Bulut ve eşinin evinin her bir tarafında, usta sanatçının müzik çalışmalarına da rastlamak mümkün.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Hakkı Bulut'un mütevazı hayatına sosyal medyada; 'Böyle samimi hayatları özledik', 'Tam aradığım hayat', 'İşte samimiyet dediğin budur', 'İşte halkın içinden gerçek sanatçı' gibi yorumlar yapıldı.





