Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ı Ferdi Kurtuldu eridi! 2 ayda 24 kilo verdi

Bir dönem ekranların en çok izlenen dizisi Emret Komutanım'da Jumbo Gökhan karakteriyle hafızlara kazınan oyuncu Ferdi Kurtuldu fazla kilolarından kurtulmaya başladı.

Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ı Ferdi Kurtuldu eridi!

2 ay içinde 135 kilodan 111 kiloya düşen Kurtuldu, ameliyat olmadığını, diyet ve spor yaparak zayıflamayı başardığını söyledi.

Sevilen oyuncu "Günde iki öğün yemek yiyorum.En az 3 litre su tüketiyorum. Şeker, pilav ve unlu mamullerden uzak duruyorum.

"Porsiyonlarımı da küçülttüm. Akşamları da yürüyüş yapıyorum. Bu sayede kilo vermeyi başardım" dedi.

İşte Ferdi Kurtuldu'nun 2 ayda yaşadığı inanılmaz değişim...

FERDİ KURTULDU KİMDİR? Emret Komutanım dizisinin Jumbo Gökhan'ı olarak tanındı. Ferdi Kurtuldu, 1980 yılında İstanbul'da Küçükçekmece Sefaköy'de bir memur ailesinin oğlu olarak doğmuştur. 1998 yılında 'Görüntü Sanatları Tiyatro Okulu'na başlayarak eğitim aldı.

20 Aralık 2014 tarihinden itibaren TRT1’de gösterime giren “Şimdi Onlar Düşünsün” adlı dizide Ferdi Kurtuldu "Gürbüz" karakterini canlandırırken. Dizide Şafak Sezer, Açalya Samyeli Danoğlu, Gökçe Özyol, Mehmet Ulay, Tuğba Melis Türk, Sennur Nogaylar, Melis Tüzüngüç, Lemi Filozof, Asiye Dinçsoy, Aykut Taşkın gibi oyuncular oynamaktadır. 2015 yılında “Leblebi Tozu” adlı sinema filminde Metin Yıldız, Erdal Cindoruk, Cengiz Okuyucu, Fulden Akyürek ile beraber rol aldı.Ferdi Kurtuldu, 2012 yılında Yasemin Kurtuldu ile evlendi. Mete Noyan (d.2013) adında bir oğlu vardır.