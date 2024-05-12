HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail'e kötü haber! Türkiye'nin ardından bir ülke daha kararını dünyaya duyurdu

İsrail'e kötü haber! Türkiye'nin ardından bir ülke daha kararını dünyaya duyurdu

12.05.2024 18:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Dünya, İsrail'in saldırıları sonrasında ayağa kalkarken Güney Afrika, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda 'Soykırım' davası açmıştı. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakan Hakan Fidan davaya müdahil olacaklarını açıklamıştı. Bir müdahillik açıklaması da Mısır'dan geldi.

İsrail'e kötü haber! Türkiye'nin ardından bir ülke daha kararını dünyaya duyurdu

Mısır Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı açtığı davaya destek olmak amacıyla resmi olarak müdahil olma niyeti duyuruldu.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR İNSANİ KRİZ"

Söz konusu davaya müdahil olma kararının, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivillere yönelik saldırılarının ciddiyetinin ve kapsamının artması, Filistin halkına karşı doğrudan saldırılar da dahil olmak üzere sistematik uygulamaların sürdürülmesi, altyapının tahrip edilmesi, Filistinlilerin kendi toprakları dışına sürülmesi ve Gazze Şeridi'ni yaşanılmaz hale getiren benzeri görülmemiş bir insani krize yol açılması neticesinde alındığı belirtildi.

Açıklamada, Mısır'ın, İsrail'i, işgalci güç olarak yükümlülüklerini yerine getirmeye, UAD'nin aldığı geçici tedbirleri uygulamaya ve Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca korunan bir halk olan Filistin halkına karşı herhangi bir ihlalde bulunmamaya çağırdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'de ateşkes sağlanması, Refah'taki askeri operasyonların durdurulması ve Filistinli sivillere gerekli korumanın sağlanması için Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve uluslararası taraflara derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE DE MÜDAHİL OLUYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasında "Türkiye olarak Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı (soykırım konulu) davaya müdahil olmaya karar verdik” demişti. Daha önce Nikaragua, Kolombiya ve Libya'nın, Divan Şartı'nın 62. ve 63. maddeleri uyarınca müdahillik talebinde bulunduğu açıklanmıştı.

Dünyanın konuştuğu davaya Türkiye müdahil oluyor Dünyanın konuştuğu davaya Türkiye müdahil oluyor

AÇILAN SOYKIRIM DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023’te 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı’nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak’ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze’deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze’deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetti.

Divan, Güney Afrika’nın 6 Mart’ta yaptığı ek tedbir talebi üzerine 28 Martta, İsrail’den Gazze’ye acilen ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaştırılmasını sağlamasını, Filistinlilerin haklarını ihlal etmemesi gerektiğini ve ek tedbirlere ilişkin aldığı önlemleri 1 ay içerisinde mahkemeye bir raporla sunmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar'da Hamas heyetiyle görüştüMİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar'da Hamas heyetiyle görüştü
Hatay'da yollar göle döndü, konteynerleri su bastı!Hatay'da yollar göle döndü, konteynerleri su bastı!
Borç tartışması kanlı bitti! Kefil olduğu arkadaşı krediyi ödemedi...Borç tartışması kanlı bitti! Kefil olduğu arkadaşı krediyi ödemedi...
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Mısır
En Çok Okunan Haberler
Valilik düğmeye bastı, genelge gönderildi! O ilde 'tiny house' yasaklandı!

Valilik düğmeye bastı, genelge gönderildi! O ilde 'tiny house' yasaklandı!

Onun gibisi yok! Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu, tarihe geçti

Onun gibisi yok! Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu, tarihe geçti

Felaketi yaşayan ilimiz için yeni uyarı korkuttu! "Artık hep olacak"

Felaketi yaşayan ilimiz için yeni uyarı korkuttu! "Artık hep olacak"

Kenan Sofuoğlu itiraf etti: "Hayatımın en büyük hatasıydı"

Kenan Sofuoğlu itiraf etti: "Hayatımın en büyük hatasıydı"

Cinnet getiren anne, 9 yaşındaki çocuğunu öldürdü

Cinnet getiren anne, 9 yaşındaki çocuğunu öldürdü

Anneler Günü’nde kahreden haber! Toprağa gömülü halde bulundu

Anneler Günü’nde kahreden haber! Toprağa gömülü halde bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.