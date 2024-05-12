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  4. Kenan Sofuoğlu 3 haftada bezmiş: "Rahat rahat yaşayacaktım, mahvoldum!"

Kenan Sofuoğlu 3 haftada bezmiş: "Rahat rahat yaşayacaktım, mahvoldum!"

12.05.2024 11:45
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2018'de AK Parti'den Sakarya milletvekili seçilerek siyasete de atılan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, vekillik dönemine dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Vekillik yaparım" demesini hayatının en büyük hatası olarak nitelendiren Sofuoğlu "Mahvoldum 3 haftada taleplerden, isteklerden, beklentilerden, partinin 'Şuraya git, buraya git' demelerinden. Yarışları bıraktırdı bana, rahat hayat hayat yaşayacaktım ben, bu ne abi' dedim" diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu 3 haftada bezmiş: "Rahat rahat yaşayacaktım, mahvoldum!"

Dünya çapında motosiklet yarışlarında birçok şampiyonluğu bulunan sporcu Kenan Sofuoğlu milletvekilliği yaparak sürprize imza atmıştı. Daha vekilliğe başlamadan isyan ettiğini anlatan Sofuoğlu milletvekili olmak için yarışları bırakmasından sonra partiden gelen taleplere dikkat çekti.

"BIRAKMAK İÇİN HER YOLU DENEDİM"

Sofuoğlu gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk oldu. Milletvekili olduktan bir hafta sonra pişman olduğunu, bırakmak için her yolu denediğini ifade eden Sofuoğlu 5 yıllık milletvekilliği kariyerini “Hayatımın en büyük hatasıydı” şeklinde değerlendirdi.

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"RAHAT RAHAT YAŞAYACAKTIM, MAHVOLDUM"

Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşması üzerine yarışlara ara verdiğini söyledi. Milletvekili adayı listesine adı yazdırıldıktan sonra kendisine partiden çok fazla talep gelmesinden yakınan Sofuoğlu şunları ekledi:

"Danışmanlarından birini aradım, 'Cumhurbaşkanının programı nerede, hemen oraya geleceğim. Ben bu işi yapmam, yapamam abi. Beni çıkartın listenizden' dedim. Mahvoldum 3 haftada taleplerden, isteklerden, beklentilerden, partinin 'Şuraya git, buraya git' demelerinden. Yarışları bıraktırdı bana, rahat rahat hayat yaşayacaktım ben, bu ne abi' dedim. 'Sakın öyle bir şey yapamazsın, biz sana güvendik, çok kötü reklam yaparlar, bunu kullanırlar' filan beni caydırdı."

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"HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASI"

Altaylı'nın "Bir daha (milletvekilliği yapmazsın, değil mi?" sorusuna Sofuoğlu "Yok ağabey, hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi Cumhurbaşkanına orada 'Yaparım' demek. Ama bilseydim biraz milletvekilliği nasıl bir şey... Hayatımın büyük hatasıdır" diyerek yanıt verdi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Kenan Sofuoğlu ak parti
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