Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ı Ferdi Kurtuldu'yu gören şaşıp kaldı! Yıllar işlememiş!

2005-2008 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Emret Komutanım'da hayat verdiği 'Jumbo Gökhan' karakteriyle tanınan Ferdi Kurtuldu'nun hiç değişmediğini görenler şaşıp kaldı.

1980 yılında İstanbul'da doğan Ferdi Kurtuldu, tiyatro eğitimi aldıktan sonra 1997 yılında ekran macerasına başladı.

Lise Defteri, Kızlar Yurdu gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Emret Komutanım dizisiyle tanındı.

En son 2018 yılında yer aldığı 'Kimse Bilmez' dizisiyle ekranlarda yer alan oyuncu, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Kurtuldu'nun, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.



