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Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ı Ferdi Kurtuldu'yu gören şaşıp kaldı! Yıllar işlememiş!

02.12.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı 'Jumbo Gökhan' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ferdi Kurtuldu, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Ferdi Kurtuldu'nun yıllara rağmen değişmemesi, görenleri şaşırttı.

Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ı Ferdi Kurtuldu'yu gören şaşıp kaldı! Yıllar işlememiş!

2005-2008 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Emret Komutanım'da hayat verdiği 'Jumbo Gökhan' karakteriyle tanınan Ferdi Kurtuldu'nun hiç değişmediğini görenler şaşıp kaldı.

1980 yılında İstanbul'da doğan Ferdi Kurtuldu, tiyatro eğitimi aldıktan sonra 1997 yılında ekran macerasına başladı.

Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ı Ferdi Kurtuldu'yu gören şaşıp kaldı! Yıllar işlememiş!

Lise Defteri, Kızlar Yurdu gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Emret Komutanım dizisiyle tanındı.

Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ı Ferdi Kurtuldu'yu gören şaşıp kaldı! Yıllar işlememiş!

En son 2018 yılında yer aldığı 'Kimse Bilmez' dizisiyle ekranlarda yer alan oyuncu, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor.

Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ı Ferdi Kurtuldu'yu gören şaşıp kaldı! Yıllar işlememiş!

Sosyal medyada epey aktif olan Kurtuldu'nun, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Emret Komutanım'ın Jumbo Gökhan'ı Ferdi Kurtuldu'yu gören şaşıp kaldı! Yıllar işlememiş!


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