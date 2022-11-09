Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u bakın şimdi ne yapıyor! Son halini gören tanıyamadı

Kemal Sunal'a olan benzerliğiyle konuşulan Mehmet Kurt, Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Naci Tosun' karakteriyle tanınmıştı. Şimdilerde gözlerden uzak olan Mehmet Kurt, başka bir mesleğe yöneldi.

Aslen Gaziantepli olan oyuncu, Beren Saat ve Engin Akyürek gibi isimlerin yarıştığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katılmıştı. Emret Komutanım ile tanınan oyuncu; Kızkaçıran, Parayı Bulduk, Bizim Okul ve Akasya Durağı gibi yapımlarda rol aldı.

Mehmet Kurt'un Kemal Sunal'a olan benzerliği, Marmara Üniversitesi tarafından yapılan bir ankette yüzde yetmiş oranında tescillenmişti.

39 yaşındaki Mehmet Kurt, şimdilerde bir haber sitesinde muhabirlik yapıyor. Sokağın nabzını tutan Mehmet Kurt, vatandaşa gündeme dair sorular yöneltiyor.

Sosyal medyada aktif olan Mehmet Kurt, son haliyle görenleri şaşırttı.



