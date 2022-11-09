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Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u bakın şimdi ne yapıyor! Son halini gören tanıyamadı

09.11.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Arda Kural, Ufuk Özkan, Sarp Levendoğlu, Seda Akman, Damla Debre ve Rüzgar Erkoçlar'ın paylaştığı Emret Komutanım dizisiyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Mehmet Kurt'un yeni mesleği bakın neymiş.

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u bakın şimdi ne yapıyor! Son halini gören tanıyamadı

Kemal Sunal'a olan benzerliğiyle konuşulan Mehmet Kurt, Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Naci Tosun' karakteriyle tanınmıştı. Şimdilerde gözlerden uzak olan Mehmet Kurt, başka bir mesleğe yöneldi.

Aslen Gaziantepli olan oyuncu, Beren Saat ve Engin Akyürek gibi isimlerin yarıştığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katılmıştı. Emret Komutanım ile tanınan oyuncu; Kızkaçıran, Parayı Bulduk, Bizim Okul ve Akasya Durağı gibi yapımlarda rol aldı.

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u bakın şimdi ne yapıyor! Son hali dikkat çekti

Mehmet Kurt'un Kemal Sunal'a olan benzerliği, Marmara Üniversitesi tarafından yapılan bir ankette yüzde yetmiş oranında tescillenmişti.

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u bakın şimdi ne yapıyor! Son halini gören tanıyamadı

39 yaşındaki Mehmet Kurt, şimdilerde bir haber sitesinde muhabirlik yapıyor. Sokağın nabzını tutan Mehmet Kurt, vatandaşa gündeme dair sorular yöneltiyor.

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u bakın şimdi ne yapıyor! Son halini gören tanıyamadı

Sosyal medyada aktif olan Mehmet Kurt, son haliyle görenleri şaşırttı.

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u bakın şimdi ne yapıyor! Son halini gören tanıyamadı

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u bakın şimdi ne yapıyor! Son halini gören tanıyamadı

Emret Komutanım'ın Naci Tosun'u bakın şimdi ne yapıyor! Son halini gören tanıyamadı


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Ufuk Özkan Arda Kural emret komutanım

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