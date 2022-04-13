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Emret Komutanım'ın Suzan'ı bakın şimdi ne yapıyor! Damla Debre yeni haliyle şaşırttı

13.04.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2005 ve 2008 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım dizisinde Albay'ın kızı Suzan karakterini canlandıran oyuncu Damla Debre'nin şimdilerde neler yaptığı merak konusu oldu. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşımlarla görenleri şaşırtıyor.

Emret Komutanım'ın Suzan'ı bakın şimdi ne yapıyor! Damla Debre yeni haliyle şaşırttı

Emret Komutanım dizisi 2005 ve 2008 yılları arasında yayınlanmış ve yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst etmişti. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda pek çok ünlü isim yer alırken, dizide rol alan Arda Kural ve Neslişah Erkoçlar geçirdikleri değişim ile gündem olmuştu.

EMRET KOMUTANIM'IM SUZAN'I YENİ HALİYLE ŞAŞIRTIYOR!

Dizide Suzan yani Suzi karakterini canlandıran Damla Debre ise uzun bir süredir ekranlardan uzak olarak yaşamını sürdürüyor.

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34 yaşında ve 17 Haziran 1987 doğumlu olan güzel isim, Emret Komutanım dışında Düşman Kızı, Konak ve Ayaz gibi yapımlarda da rol almıştı.

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2015 yılında Robinson Crusoe ve Cuma filminde de rol alan oyuncunun Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu mezunu olduğu biliniyor.

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İşte güzel ismin sosyal medyada paylaştığı çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Seda Akman
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