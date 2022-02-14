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Emret Komutanım'ın Suzi'si Damla Debre son haliyle büyüledi! ''Taş bebek gibisin''

14.02.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Arda Kural, Rüzgar Erkoçlar, Sarp Levendoğlu, Seda Akman ve Sermiyan Midyat gibi isimlerin yer aldığı Emret Komutanım dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve samimi hikayesiyle Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yerini koruyor. Yönetmenliğini Haluk Göl, senaristliğini Ömer Genç üstlendiği dizide Albay'ın kızı Suzi'ye hayat veren Damla Debre, son haliyle görenleri büyüledi.

Emret Komutanım'ın Suzi'si Damla Debre son haliyle büyüledi! ''Taş bebek gibisin''

Bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı 'Suzi' karakteriyle akıllara kazınan genç oyuncu Damla Debre, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Güzel oyuncu, son haliyle takipçilerinden tam puan aldı.

Şimdilerde 35 yaşında olan Damla Debre, aslen Mersinli. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Moda Tasarım bölümünü bitiren Damla Debre, 2005-2007 yılları arasında yer aldığı Emret Komutanım dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.

Emret Komutanım'ın Suzi'si Damla Debre son haliyle büyüledi! ''Taş bebek gibisin''

Genç oyuncu, sevilen dizide Albay'ın kızı ve Foto Fato'nun yakın arkadaşı Suzi'ye hayat veriyordu.

Emret Komutanım'ın Suzi'si Damla Debre son haliyle büyüledi! ''Taş bebek gibisin''

Emret Komutanım dizisi bittikten sonra Doludizgin Yıllar ve Robinson Crusoe gibi yapımlarda rol alan Damla Debre, uzun bir süredir kameralardan uzak yaşıyor.

Emret Komutanım'ın Suzi'si Damla Debre son haliyle büyüledi! ''Taş bebek gibisin''

Sosyal medyada epey aktif olan Damla Debre, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle takipçilerini şaşırttı.

Emret Komutanım'ın Suzi'si Damla Debre son haliyle büyüledi! ''Taş bebek gibisin''

Damla Debre'nin pozlarına, ''Sen hiç yaşlanmaz mısın?'', ''Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş'' ve ''Hala taş bebek gibisin'' tarzında övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Emret Komutanım'ın Suzi'si Damla Debre son haliyle büyüledi! ''Taş bebek gibisin''

Damla Debre, cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Emret Komutanım'ın Suzi'si Damla Debre son haliyle büyüledi! ''Taş bebek gibisin''

Emret Komutanım'ın Suzi'si Damla Debre son haliyle büyüledi! ''Taş bebek gibisin''

Emret Komutanım'ın Suzi'si Damla Debre son haliyle büyüledi! ''Taş bebek gibisin''


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