Emret Komutanım'ın Suzi'si Damla Debre son haliyle büyüledi! ''Taş bebek gibisin''

Bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı 'Suzi' karakteriyle akıllara kazınan genç oyuncu Damla Debre, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Güzel oyuncu, son haliyle takipçilerinden tam puan aldı.

Şimdilerde 35 yaşında olan Damla Debre, aslen Mersinli. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Moda Tasarım bölümünü bitiren Damla Debre, 2005-2007 yılları arasında yer aldığı Emret Komutanım dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.

Genç oyuncu, sevilen dizide Albay'ın kızı ve Foto Fato'nun yakın arkadaşı Suzi'ye hayat veriyordu.

Emret Komutanım dizisi bittikten sonra Doludizgin Yıllar ve Robinson Crusoe gibi yapımlarda rol alan Damla Debre, uzun bir süredir kameralardan uzak yaşıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Damla Debre, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle takipçilerini şaşırttı.

Damla Debre'nin pozlarına, ''Sen hiç yaşlanmaz mısın?'', ''Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş'' ve ''Hala taş bebek gibisin'' tarzında övgü dolu yorumlar yapılıyor.

Damla Debre, cesur pozlarıyla da adından söz ettiriyor.



