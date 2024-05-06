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    4. En az 1 milyon TL zarar etmişti! Ruhi Çenet kanalını bir kez daha çaldırdı

    En az 1 milyon TL zarar etmişti! Ruhi Çenet kanalını bir kez daha çaldırdı

    Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
    06.05.2024 21:01
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    Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından olan Ruhi Çenet daha önce kanalını 2 defa çaldırmıştı. Çenet yaptığı açıklamada zararının en az 1milyon TL olduğunu ifade etmişti. Çenet, bir kez daha kanalını çaldırdı.

    Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından olan Ruhi Çenet, bilim, teknoloji, dünya ile ilgili videolarıyla milyonlarca izlenmeye ulaşan kanalını 2 kez çaldırmıştı.

    İlk çalınmayla ilgili olarak Ruhi Çenet, hacklenme olayının kendisine gelen sahte bir iş birliği mailindeki dosyayı çalıştırdığını ve kanalının bu şekilde çalındığını açıklamıştı.

    EN AZ 1 MİLYON TL KAYBETMİŞTİ

    Çenet yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

    "YouTube kanalımızın hacklendiği 10 Nisan’dan bugüne kadarki maddi kaybımız videolarımızın reklam gösterimi durduğu için en az 1 milyon TL (günlük 50.000 TL) ve şu an videolarımızın izlenmeleri algoritma nedeniyle çakılmış durumda."

    BİR KEZ DAHA KANALI ÇALINDI

    2 kez hesabı çalınan Ruhi Çenet'in bir kez daha kanalı çalındı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Ruhi Çenet
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