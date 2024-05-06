En az 1 milyon TL zarar etmişti! Ruhi Çenet kanalını bir kez daha çaldırdı

Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından olan Ruhi Çenet, bilim, teknoloji, dünya ile ilgili videolarıyla milyonlarca izlenmeye ulaşan kanalını 2 kez çaldırmıştı.

İlk çalınmayla ilgili olarak Ruhi Çenet, hacklenme olayının kendisine gelen sahte bir iş birliği mailindeki dosyayı çalıştırdığını ve kanalının bu şekilde çalındığını açıklamıştı.

EN AZ 1 MİLYON TL KAYBETMİŞTİ

Çenet yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"YouTube kanalımızın hacklendiği 10 Nisan’dan bugüne kadarki maddi kaybımız videolarımızın reklam gösterimi durduğu için en az 1 milyon TL (günlük 50.000 TL) ve şu an videolarımızın izlenmeleri algoritma nedeniyle çakılmış durumda."

BİR KEZ DAHA KANALI ÇALINDI

2 kez hesabı çalınan Ruhi Çenet'in bir kez daha kanalı çalındı.







