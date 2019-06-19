YEMEK

En az tarımsal ilaç (pestisit) içeren gıdalar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.06.2019 10:38 | Son Güncelleme

Aşırı miktarda tarım ilacı içeren gıdaları tüketmek, sinir sistemini ve kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

En az tarımsal ilaç (pestisit) içeren gıdalar

Artık tarım ilacı içermeyen ürüne ulaşmak çok zor olsa da en azından bunlardan en az zarar görmeye bakmalıyız. İşte diğer besinlere oranla daha az miktarda tarım ilacı içeren ürünler;

Avokado
avokado
Avokado için marketteki en temiz meyve diyebiliriz. Avokado numuneleri incelendiğinde sadece yüzde birinde tarım ilacı saptanmıştır.

Ananas
ananas
360 adet ananas test edildiğinde yüzde 90'nında tarım ilacı kalıntısı bulunmamıştır. Ancak bu değer dondurulmuş ve konserve ananaslar için geçerli değildir.

Soğan
soğan
Test edilen soğanların yüzde 10'undan azı tarım ilacı kalıntıları göstermiştir. Organik adı altında satılmayan soğan alırken tereddüt etmeyin. Elbette organik soğanların artıları vardır. Geleneksel olarak yetiştirilenlere göre daha çok kalp koruyucu flavonoller içerirler.

Lahana
lahana
Lahana, kanser riskinizi azaltabilecek bileşikleri içeren, düşük pestisit bir sebzedir.

Kuşkonmaz
kuşkonmaz
Kuşkonmaz, sebzeye saldıran böceklere karşı yaygın olarak kullanılan bir pestisit olan malatyonun parçalanmasına yardımcı olabilecek bir enzim barındırır. Bu özellik, kuşkonmaz üzerindeki pestisit kalıntılarını azaltabilir.

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