En basit ve lezzetli tatlı: Elmalı crumble tarifi! Elmalı crumble nasıl yapılır?

Tatlı krizinizi geçirecek pratik tarifler arıyorsanız elmalı crumble tam size göre! Bu tarifin lezzetinin yanı sıra en iyi yanı her evde bulunan malzemeler ile yapılması. Ansızın gelen misafirlerinize çıkaracağınız lezzetli bir tatlı istiyorsanız elmalı crumble tatlısını tercih edebilirsiniz. İçeriğindeki meyveyi mürdüm eriği, çilek veya armut gibi meyveler ile de yapabilirsiniz.
Malzemeler
100 g donmuş tereyağı
1 su bardağı un
1/2 su bardağı şeker
6 adet küçük boy elma
6 silme yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı tarçın
Yapılışı
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