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En basit ve lezzetli tatlı: Elmalı crumble tarifi! Elmalı crumble nasıl yapılır?

31.08.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elmanın en iyi yanı her mevsim bulunması olabilir. Elma kullanılarak yapılan tatlılar hem çok daha sağlıklı hem de hafif oluyor. Tatlılara nefis bir lezzet katan elmayı farklı farklı tariflerde kullanabilirsiniz. En sevilen tatlılar arasında olan crumbleda da elma çok lezzetli sonuçlar çıkarıyor. ‘Elmalı crumble nasıl yapılır?’ merak ediyorsanız bu tarifi mutlaka yapmalısınız.

En basit ve lezzetli tatlı: Elmalı crumble tarifi! Elmalı crumble nasıl yapılır?

Tatlı krizinizi geçirecek pratik tarifler arıyorsanız elmalı crumble tam size göre! Bu tarifin lezzetinin yanı sıra en iyi yanı her evde bulunan malzemeler ile yapılması. Ansızın gelen misafirlerinize çıkaracağınız lezzetli bir tatlı istiyorsanız elmalı crumble tatlısını tercih edebilirsiniz. İçeriğindeki meyveyi mürdüm eriği, çilek veya armut gibi meyveler ile de yapabilirsiniz.

ELMALI CRUMBLE TARİFİ

Malzemeler

100 g donmuş tereyağı
1 su bardağı un
1/2 su bardağı şeker
6 adet küçük boy elma
6 silme yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı

  • Elmaları iyice yıkayın,
  • Çekirdekli kısımlarını ayıklayıp kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın,
  • Üzerine tarçını döküp harmanlayın,
  • Elmaları 6 adet büyük boy sufle kabına paylaştırın,
  • Üzerlerine 1′er yemek kaşığı bal dökün,
  • Bu sırada hamur için un ve şekeri karıştırın,
  • Tereyağını unun içine doğrayın,
  • Elinizle hamuru ufalar gibi yaparak top top olana kadar yoğurun,
  • Hamuru kapların üzerlerine paylaştırın,
  • 190 derecede önceden ısıtılmış fırına vererek üzerleri kızarana kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!


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