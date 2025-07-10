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En büyük Mars parçası rekor fiyata satılıyor! 25 kilodan fazla...

24,5 kilogram ağırlığında olan en büyük Mars parçası Müzayede evi Sotheby’s, tarafından bu ay sonunda açık artırmada satılması bekleniyor.

En büyük Mars parçası rekor fiyata satılıyor! 25 kilodan fazla...

Şimdiye kadar bulunan en büyük Mars parçasını satılıyor. Müzayede evi Sotheby’s, NWA 16788 olarak bilinen bu meteorun 24,5 kilogram ağırlığında olduğunu ve Kasım 2023’te Nijer’in Agadez bölgesinde keşfedildiğini duyurdu.

En büyük Mars parçası rekor fiyata satılıyor! 25 kilodan fazla... 1

Resmi olarak tanınan 77 binden fazla göktaşının yalnızca 400’ü Mars kökenliyken, bu parçaların toplam ağırlığı yaklaşık 374 kilogramı buluyor. 24,67 kilogram ağırlığındaki NWA 16788 ise bilinen tüm Mars materyalinin yaklaşık yüzde 6,5’ini temsil ediyor.

En büyük Mars parçası rekor fiyata satılıyor! 25 kilodan fazla... 2

REKOR FİYATA SATILIYOR

NWA 16788’in yüzde 21,2’si maskelynit adı verilen bir camdan oluşuyor. Bu cam, Mars yüzeyine çarpan bir asteroidin yüksek ısı ve basınçla orijinal feldspat mineralini dönüştürmesi sonucu ortaya çıkıyor. Bu ay sonunda 4 milyon dolara (yaklaşık 160 milyon lira) açık artırmada satılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
uzay Mars
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