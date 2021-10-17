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En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir ve oyuncuları kimler?

17.10.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının en değerli oyuncularının başında gelen Kemal Sunal'ın rol aldığı En Büyük Şaban filmi 1983'ye beyazperdede yer aldı. Ünlü oyuncu ve yönetmen olan Kartal Tibet'in yönettiği En Büyük Şaban filminde Kemal Sunal ile birlikte Nilgün Bubikoğlu, Kamran Usluer gibi oyuncular yer aldı.

En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu En Büyük Şaban filminin senaryosu Suphi Tekniker'e ait. En Büyük Şaban filminde Şaban, memleketinden amcasının oğlu için İstanbul'a gelir ve bu yolculuğun ardından türlü türlü gelişmeler yaşanır. İşte En Büyük Şaban filminin oyuncu kadrosu...

EN BÜYÜK ŞABAN KONUSU NEDİR?

Şaban memleketten İstanbul'a amcasının oğlunu araması için gelir. Otobüsten indiği anda tokatlanan Şaban sonrasında dolandırıcıların kurbanı olur. Para kaybeden Şaban adamı ararken kendisini asmaya çalışan biri ile karşılaşınca onu kurtarır ve ikili dost olur. Ancak kurtardığı adam Faik Bey, içkiden sonra ayılınca hiçbir şey hatırlamaz. Faik Bey kendine geldiğinde eve aldığı Şaban'ı kovar. O sırada çiçek satan kör bir kıza gönlünü kaptıran Şaban onu kurtarmak için çaba sarf eder.

EN BÜYÜK ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

En Büyük Şaban filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi.

EN BÜYÜK ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

  • Kemal Sunal - Şaban
  • Nilgün Bubikoğlu - Hülya
  • Kamran Usluer - Faik Bey
  • Reha Yurdakul - Uşak Kamil
  • Hikmet Karagöz - Hikmet
  • Dinçer Çekmez - Boksör
  • Ayten Erman - Ayten
  • Zafer Önen - Boks Salonu Sahibi
  • Hüseyin Kutman - Boks Hakemi
  • Yadigar Ejder - Boksör
  • Adem Taşay - Boksör
  • Mehmet Uğur - Hırsız
  • İbrahim Kurt - Hırsız
  • Orhan Çoban - Komiser
  • Ekrem Dümer - Doktor
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Kartal Tibet Kemal Sunal
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