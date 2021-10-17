En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu En Büyük Şaban filminin senaryosu Suphi Tekniker'e ait. En Büyük Şaban filminde Şaban, memleketinden amcasının oğlu için İstanbul'a gelir ve bu yolculuğun ardından türlü türlü gelişmeler yaşanır. İşte En Büyük Şaban filminin oyuncu kadrosu...

EN BÜYÜK ŞABAN KONUSU NEDİR?

Şaban memleketten İstanbul'a amcasının oğlunu araması için gelir. Otobüsten indiği anda tokatlanan Şaban sonrasında dolandırıcıların kurbanı olur. Para kaybeden Şaban adamı ararken kendisini asmaya çalışan biri ile karşılaşınca onu kurtarır ve ikili dost olur. Ancak kurtardığı adam Faik Bey, içkiden sonra ayılınca hiçbir şey hatırlamaz. Faik Bey kendine geldiğinde eve aldığı Şaban'ı kovar. O sırada çiçek satan kör bir kıza gönlünü kaptıran Şaban onu kurtarmak için çaba sarf eder.

EN BÜYÜK ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

En Büyük Şaban filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi.

EN BÜYÜK ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?