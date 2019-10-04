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En coşkulu Filmekimi şimdi sinemalarda

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SİNEMA TV  | 04.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

TV+ işbirliğiyle İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 18’inci Filmekimi, dün Joker filminin gösterimiyle başladı.

En coşkulu Filmekimi şimdi sinemalarda

Sinemaseverlerin merakla beklediği 22 günlük maratonda, sinema coşkusu 63 filmin gösterileceği İstanbul’un ardından Ankara ve İzmir’de de sürecek. Hayal Ortağım üzerinden görme engelliler için sunulan sesli betimleme teknolojisi de bu yıl festivalde ilk kez deneyimlenecek.

Sinemaseverlerin merakla beklediği, biletlerine de satışa çıktığı anda büyük ilgi gösterdiği Filmekimi, yine izleyicilere unutulmaz bir film maratonu sunacak.

Joaquin Phoenix’in büyüleyici bir performans sunduğu ve Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan Ödülü’nü kazanan Joker filminin Türkiye’deki ilk gösterimiyle başlayan festival, İstanbul’un ardından 11-15 Ekim’de Ankara’da, 18-22 Ekim’de de İzmir’de yılın en iyi ve en güncel filmleriyle devam edecek.

Filmekimi’nde ilk kez sesli betimleme

Filmekimi programında yer alan 15 filme Hayal Ortağım uygulamasıyla sesli betimleme yapılacak. Görme engelli festival takipçileri, bu filmlerin sesli betimlemelerine hangi operatörü kullanırsa kullansın ücretsiz olarak Hayal Ortağım uygulamasıyla ulaşabilecekler. Bu teknolojiden yararlanmak isteyen görme engelliler, izlemek istedikleri filme ait betimlemeyi uygulama üzerinden cihazlarına indirip film başlayınca betimlemeyi oynatmaları yeterli olacak. Uygulama filmle birkaç saniye içinde senkronize olup diyalog bulunmayan sahnelerdeki tüm görsel detayları kulaklıkla izleyiciye ulaştırıyor. Sesli Betimleme ve İşaret Dili özelliği ayrıca, TV+ platformu üzerindeki ’Engelleri Aşan Filmler’ kategorisindeki yapımlarda da kullanılabiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kültür Sanat Vakfı İKSV Joker

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