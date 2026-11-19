Ocean Networks Canada tarafından işletilen deniz izleme sensörleri, Kanada'nın Vancouver Adası açıklarındaki Barkley Kanyonu'nda dikkat çekici veriler kaydetti.

Deniz tabanında yaklaşık 400 metre derinliğe yerleştirilen sensör, 8 Kasım'da 8,21 derece sıcaklık ölçtü. Bu değer, bölgede 2009 yılında başlayan ölçümlerden bu yana kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

Ölçülen sıcaklık, uzun dönem ortalamasının 2,49 derece üzerine çıktı. Ayrıca 2019 yılında kırılan önceki rekoru da 0,89 derece geride bıraktı.

Ocean Networks Canada yetkilileri, sıcaklık artışının yalnızca yüzeyde değil, denizin yüzlerce metre altında da görüldüğünü belirtti.

EL NİÑO ETKİSİ DENİZİN DERİNLİKLERİNE ULAŞTI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), El Niño olayını haziran ayında ilan etti. Kurumun 12 Kasım'da yayımladığı değerlendirmede ise El Niño'nun güçlenmeye devam ettiği bildirildi.

Güçlü veya çok güçlü bir El Niño etkisinin 2027 yılının başlarına kadar devam etme ihtimalinin yüzde 79'un üzerinde olduğu açıklandı.

Ocean Networks Canada bilim insanlarına göre El Niño'nun etkisi, Ekvator çevresindeki Pasifik Okyanusu'ndan kuzeye doğru ilerleyen dalgalar aracılığıyla Kanada kıyılarına ulaşıyor.

DENİZ SEVİYESİ 25 SANTİMETRE YÜKSELDİ

Bölgedeki sıcaklık artışıyla birlikte deniz seviyesinde de yükselme kaydedildi. Vancouver Adası'ndaki Bamfield ve Tofino yerleşimlerinde bulunan ölçüm istasyonları, deniz seviyesinin normal değerlerin yaklaşık 25 santimetre üzerine çıktığını gösterdi.

Bilim insanları, yerel rüzgar ve atmosfer koşullarının etkisini hesaplamaların dışında bıraktıktan sonra yükselişin yaklaşık 15 santimetrelik bölümünün okyanusta ilerleyen dalgalarla bağlantılı olduğunu belirledi.

Bölgede sonbahar boyunca etkili olan kuzeybatı rüzgarlarının ise yüzeydeki sıcak suyu açık denize doğru ittiği ve daha soğuk suyun yukarı çıkmasına neden olduğu ifade edildi. Bu süreç, derinlerdeki sıcaklık artışının bir süre fark edilmesini zorlaştırdı.

DENİZ CANLILARI İÇİN YENİ RİSK

Ocean Networks Canada'nın Salish Denizi'nde yürüttüğü diğer ölçümlerde de 2026 yılının başından bu yana sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyrettiği görüldü.

Bilim insanları, bölgenin somon balıkları, ringa balıkları ve deniz memelileri için önemli yaşam alanlarından biri olduğuna dikkat çekti.

El Niño kaynaklı yeni sıcaklık artışlarının deniz ekosistemleri üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor. Ancak şu ana kadar deniz canlıları üzerindeki etkilerle ilgili doğrulanmış bir bulgu paylaşılmadı.

Araştırmacılar, önümüzdeki aylarda sıcaklık ve deniz seviyesi değişimlerini yakından takip edecek. Ocean Networks Canada ve CIOOS Pacific tarafından bölgedeki okyanus koşullarını izlemek amacıyla yeni bir veri takip sisteminin de hazırlanması planlanıyor.