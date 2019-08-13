En doğal yöntem: Sadece 3 haftada bağırsakları yeniliyor

Yan etkileri oldukça yüksek ve riskli cerrahi müdahaleye girmeden doğal ve etkin yollarla bağırsaklarınızı temizlemeniz için size kür tavsiyemiz var. Üstelik sadece bağırsakta değil tüm vücudunuzda detoks etkisi yaratacak. 3 hafta boyunca kahvaltımızı düzenli olarak bu karışımla yapacağız.(kahvaltı yerine bu karışımı içiyoruz) Keten tohumu hem bağırsaklarımızın doğal florasını koruyacak hem de temizlik yapacak.

Hafta: 1 yemek kaşığı keten tohumu ve 100 ml kefir

2. Hafta: 2 yemek kaşığı keten tohumu ve 100 ml kefir

Hafta: 3 yemek kaşığı keten tohumu ve 150 ml. kefir

Keten tohumu unu kullanabilirsiniz. Eğer unu yoksa keten tohumunu biraz ezerek, ufalayın ve un haline getirin.

Sabahlar tüketeceğiniz bu kürü her yıl tekrarlamanızı ve 3 hafta boyunca bol su içerek etkisini daha da arttırmanızı tavsiye diyoruz. Gün içinde de özellikle sebze yemeye önem göstermelisiniz.



